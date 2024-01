JOVANA JEREMIĆ TEMPIRALA DRUGU TRUDNOĆU! Evo kada bi trebalo da roditi dete kralju hleba: Draganu se ne žuri, on je i deda

Jovana Jeremić (33) priželjkuje drugo dete, ali je rešila da će se to dogoditi najranije krajem 2025. godine, a najverovatnije tek u 2026. godini!

Iako uživa u ljubavi sa privrednikom Draganom Stankovićem, vlasnikom lanca pekara, zbog čega su ga mnogi prozvali "kraljem hleba i kiflica", Jovana nema nameru da zatrudni još skoro dve godine.

Razlog je - astrologija, odnosno atrološke prognoze za njen horoskopski znak i datum rođenja.

- Jovana izuzetno veruje u atrologiju i prilično se pridržava svega što joj astrolog u kog ima poverenja kaže. S tim u vezi, "prognoza" je takva da je "po nju najbolje da zatrudni tek krajem 2025, odnosno u 2026. godini". Jovana čvrsto veruje u to i nema nameru da ostane trudna pre termina koji joj je "proreknut" - priča izvor blizak voditeljki Pinka.

foto: Printscreen

- Dragan već ima decu, on je i deda, pa mu se i ne žuri, ali bi oboje voleli da dobiju zajedničko dete. Videćemo šta će biti, hoće li baš on biti taj sa kojim će Jovana drugi put ostati trudna, ali ona kaže da je on ljubav njenog života, pa će verovatno i sačekati da "doguraju" do datuma koji je njoj prihvatljiv da se opet ostvari kao majka - dodao je naš sagovornik.

Jovana Jeremić ove navode nije želela da komentariše, istakla je da još neko vreme neće davati izjave za medije pošto je rešila malo da odmori.

kurir.rs/telegraf/preuzeo I. L.

Bonus video:

01:26 Aleksandra Nikolić proslavila 26. rođendan