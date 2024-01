"MARIJA ŠERIFOVIĆ ME SE PLAŠI" Takmičarka "Zvezde Granda" otkrila šta joj pevačica rekla: Šokirala!

Takmičari "Zvezda Granda" tokom takmičenja veoma se zbliže sa svojim mentorima, a mnogi se tokom šou programa izdvajaju po raznim situacijama, kako stajlinzima, tako i po svojim stavovima.

Učesnica šou programa Đula Drini sada je sve iznenadila svojom izjavom, te je obećala da će publiku i stručni žiri uskoro će iznenaditi ekstravagantnijim stajlinzima, zbog čega se našalila i otkrila da li će možda takvim potezom uplašiti osmorku iz žirija.

foto: Printscreen/Grand

- Ne znam stvarno. Svakako me se plaše i ovako kada sam obučena (smeh). Marija Šerifović mi je rekla ‘Ja ne znam koliko ti kila imaš i koliko si visoka’, ali rekla mi je da me se ponekad čak i plaši, zbog mog pevanja i glasa. Za ostale, da li me se plaše, ne znam- kroz smeh je ispričala Đula i osvrnula se na reakcije publike koje je izazvala izviđenjem Stojinog hita.

foto: Petar Aleksić

- Publika se baš digla sad dok sam pevala. U prošlom krugu sam pevala malo odmerenije pesme, pa su se svi pitali gde su Stoja i Šemsa, one napadačke pesme. Ali morala sam nekad i da spustim loptu, čitala sam komentare da mi ljudi pišu da smanjim energiju (smeh). Mada privatno sam normalan tip, nisam tako luda kao na sceni. Ali tu najviše igra ulogu moja želja, koja je nekada i preterana- rekla je ona.

