"DEVOJKE NEĆE DA SE UDAJU I RAĐAJU, PA DAJ OVE RAZVEDENE" Goga Sekulić šokirala izjavom: Od kad sam postala majka...

Goga Sekulić je otvoreno progovorila o svom životu i karijeri. Pevačica je nakon razvoda od oca svog deteta prvi put otkrila da je poželjnija muškarcima od kad je postala majka.

Ona je istakla da sa bivšim suprugom Urošem Domanovićem ima odličan odnos, te da se često viđaju zbog deteta koje živi sa njom.

„Da li veruješ da sada kada sam postala majka, da mi se još više udvaraju. Dosta njih kažu da devojke neće da se udaju i rađaju, pa onda Hajde ove razvedene“, kaže Goga.

Podsetimo, pevačica je nedavno otkrila da je dobila spor na sudu zbog fotografija u časopšisu Plejboj.

"Ja to nikada neću zaboraviti, ostala sam bez glasa. Kada sam to videla, zamislite mene, iscepan džins, patike, punđa na glavi. Zove me jedan drug i kaže ‘Gordana’, a kad mi kažu Gordana, ja znam da nešto nije dobro. Ja sam otišla da vidim bilbord na Brankovom mostu, riba neka polugola i piše ‘Goga Sekulić gola i opasnija od Cece’, šta je sad ovo? Otišla sam i kupila Plejboj, zvala sam prijatelja i kažem mu ‘šta da radim, ubiće me tata’. Išla sam sa roditeljima na suđenje, imala sam veštačenje. Na sudu sam dobila Plejboj, oni su tada izgubili licencu u Srbiji i Crnoj Gori. Tada su mediji pitali Željka Joksimovića da li je to Goga, a on je rekao da nije video, ali misli da se ja nikada tako ne bih slikala. Tada sam se i sa Karleušom zakačila, ona je rekla ‘ne, to nije Goga, ona je bolja riba od nje’, rekla je pevačica, a tada je krenuo estradni rat između nas dve".

