"DA ŽELIM DA JE KOPIRAM UŠLA BIH U ZADRUGU" Ema Radujko žestoko udarila na Džehvu: Ona je imala estetske zahvate ja nisam!

Emu Radujko su na početku karijere poredili sa njenom starijom koleginicom Teodorom Džehverović, kako zbog fizičkog izgleda, tako i zbog provokativnog oblačenja. Njih dve imaju i istu menadžerku, a Emi je na početku prijalo poređenje sa Teom, ali ne i optužbe da je kopira.

foto: Instagram/emaradujko

Međutim, danas je situacija drugačija. Svi bruje o Eminom intervjuu u kom je čak i potkačila svoju koleginicu.

- Više nije u fokusu toliko ta priča, ali mi jeste u jednom trenutku dosadilo. Rekla sam evo ja ću da uradim nešto samo da ne ličim na nju. Iako ja ovako izgledam oduvek, ovakvu me je majka rodila. Ja sam bila potpuno anonimna kad sam počela da snimam za mreže, već tad su mi ljudi pisali da ličim na nju - istakla je Ema.

foto: Printskrin/Instagram

- Ona je devojka koja je imala neke estetske zahvate, ja nisam. Šta treba da uradim? Da uzmem da uradim nešto na sebi da bih izgledala drugačije? Ljudi stalno pričaju kako ja nju kopiram. U jednom momentu, kad sam tek počinjala sa snimanjem, ona je stvarno izgledala dobro, sve mi je na njoj bilo super, pa mi nije smetalo da me porede sa devojkom koja je dobra, zgodna, uspešna... - dodala je Radujko.

foto: Printscreen/Instagram

- Ali normalno, u jednom momentu mi je dosadilo jer sam smatrala da ne ličim na nju, niti da je kopiram. Da sam htela nju da kopiram, onda bih iskopirala njen život i išla bih na takmičenje, možda bih ušla u rijaliti... Da sam sve to uradila pa da kažemo da sam je iskopirala, ali ja sam išla nekim drugim putem. I to je to - smatra pevačica.

foto: Printscreen Youtube IDJ videos

- Poznajemo se. Kad sam bila mlađa pozvala me je, zajedno smo bile u njenom spotu i tad je i počela priča. U to vreme smo imale i istu boju kose... Moram da priznam, imala sam periode kad odradim fotografije i vidim da stvarno ličim na nju. Onda te slike ne okačim, da ljudi ne bi pričali kako ja to radim svesno i namerno - priznala je Ema za "Infomer".

