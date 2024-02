BIO JE NJEN LEKAR, A ONDA SU EMOCIJE PLANULE! Ovako je počela ljubavna priča Dragane Kosjerine i njenog verenika Bojana

Atraktivna voditeljka Dragana Kosjerina važi za jednu od poželjnijih žena na prostoru Balkana. Međutim, njeno srce je odavno zauzeto. Kosjerina je sreću pronašla pored svog dugogodišnjeg partnera, stomatologa Bojana Perduva.

Naime, njihova romansa počela je još 2018. godine kada je Dragana bila običan pacijent i izabrala Bojana za svog lekara. Njih je upoznao zajednički prijatelj pa joj je utoliko bilo lakše jer je neko pouzdan mogao da joj posvedoči kakav je Bojan. On je odmah pao na njen pogled i glas.

foto: Printskrin/Instagram

Kako je voditeljka istakla, da su stvoreni jedno za drugo uvideli su odmah po upoznavanju jer im je prvi razgovor trajao deset sati.

foto: Printscreen/Instagram

Oni su se i verili i planirali svadbu na leto 2020. godine, ali je pandemija koronavirusa poremetila njihove planove, te su venčanje odložili.

„Bojan je moja najveća podrška, on je samosvestan i opušten, ima izuzetne ideje i motiviše me“, rekla je Dragana jednom prilikom.

Iako ne vole mnogo javno da eksponiraju svoju privatnost, Dragana i Bojan s vremena na vreme na društvenim mrežama objavljuju zajedničke fotografije.

foto: Printscreen/Instagram

„Bojan se meni dopada, dopada mi se njegov posao, njegov odnos prema poslu, odnos prema mom poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredelilo, ali je možda malo pomoglo. Našli smo se, to je jedna od onih ljubavnih priča koje se dogode kad ih ne planirate. Počne da se razvija onako kako niste očekivali, a onda možete samo da uživate“, rekla je jednom prilikom Dragana o svom vereniku.

Bojan je, inače, veoma uspešan i radi na više evropskih destinacija.

Kurir.rs/Blic/K.M.

