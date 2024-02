"MOJA MAJKA MENE NE VOLI..." Srceparajuća ispovest Tare Simov o porodici: Unuku ostavlja tužne poruke

Rijaliti učesnica Tara Simov u svojoj velikoj ispovesti progovorila je o odnosu sa majkom Miroslavom.

Kako Tara tvrdi, nju majka nikada nije volela, a svoje unuče, Tarinog sina Nikolaja još uvek nije upoznala.

- Ne, moja majka mene ne voli. Da me voli ja bih verovatno sada živela sa njom ili bih do 18. godine živela sa njom. Verovatno bih bila srećno dete - rekla je ona, pa dodala:

- Nije mi nikada rekla da me ne voli, ona govori sve suprotno, kako joj nedostajem i kako me mnogo voli i kako bi volela da sve bude kao pre, međutim, nije. Postoje stvari koje vreme ne može vratiti, a to je celo moje detinjstvo.

Ipak, učesnica zadruge nije mogla da zadrži suze kada je komentarisala svoja osećanja prema majci:

- Ja svoju majku volim najviše na svetu. Uradila bih sve za nju, ali bolje je ovako. Prosto ta neka distanca je skroz okej - rekla je Tara kod Stefana Usiljanina u emisiji Pretres na Hajp televiziji, pa otkrila da Miroslava na društvenim mrežama unuku ostavlja tužne poruke:

- Majka nikada nije videla moje dete, sve vreme mu ostavlja tužne poruke u komentarima i ljudi stiču pogrešan utisak. ja nikada neću ispričati, kakva je moja majka, ko je moja majka i kakvo sam ja detinjstvo imala.

