SA BOGATIM BIZNISMENOM UŽIVA U LUKSUZU! Jovana Jeremić pije šampanjac u butiku, kupuje samo skupo: Postala sam toliko neizbežna

Voditeljka Jovana Jeremić uživa u luksuzu, a sada se slikala u butiku prepunom skupocene garderobe.

Jovana se, naime, fotografisala dok je sedela u radnji i ispijala šampanjac, sa kesama oko sebe u kojima su stvari koje je pazarila.

- Najbolje žene zaslužuju najbolje i najkvalitetnije stvari. Kada sam studirala, rekla sam sebi da ću postati toliko dobra da ću biti neizbežna, i toliko posebna da ću zasluživati samo najbolje. U svemu - poručila je ona na Instagramu uz ove fotografije.

foto: Printscreen

Uživa u ljubavi sa 14 godina starijim biznismenom

Voditeljka inače već duže vreme uživa u vezi sa 14 godina starijim biznismenom Draganom Stankovićem, koji ima lanac svojih pekara, a nedavno je odgovarala na intimne pitanja.

foto: Printscreen

"Kada si izgubila nevinost?", pitao ju je voditelj u emisiji "Ami Dži šou", a onda je usledio šok u studiju.

- Izgubila sam nevinost sa 23 i po godine. Majke mi moje. Moraš da shvatiš, ja nikada ne lažem na televiziji, izgubila sam nevinost, neću sada kao svi da me bude sramota, pitaj me Ognjene, pitaj me to pitanje, nemam čega se stidim, sa 23 i po, za druge je zezanje, ja sam tog dečka najviše volela, veliki pozdrav za njega, bio je veliki gospodin, kralj, pozdrav za njega - rekla je Jovana.

kurir.rs/blic/preuzeo I.L.

Bonus video:

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC