JOVANA JEREMIĆ UŽIVO NA PINKU VELIČALA RTS! Pomenula da je u kontaktu sa jednom osobom: Otvaramo jako važnu ispovest...

Voditeljka Jovana Jeremić progovorila je o odnosima sa kolegama iz drugih medijskih kuća.

Pre nego što je najavila gosta u studiju, Jeremićeva je rekla da je zahvaljujući svojoj koleginici sa RTS-a došla do njenog kontakta.

foto: Printscreen

- E sada pre nego što nastavimo dalje, otvaramo jednu jako važnu ispovest. Tešku priču koju sam dobila od koleginice sa RTS-a - rekla je Jovana.

Istakla je i da nije tačno da se kolege iz različitih medija ne podržavaju.

- Podržavaju se. Ja volim ljude koji znaju da rade svoj posao. To je nebitno da li neko radi na ovoj ili onoj televiziji, kada me kolega okrene, to je za mene crveni alarm - rekla je ona, a voditeljka je ovde živela.

foto: Printscreen

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić