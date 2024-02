GOSTI U STUDIJU ZANEMELI KAD SU ČULI KADA JE JOVANA JEREMIĆ IZGUBILA NEVINOST! Otkrila sve o prvom odnosu: Nemam čega da se stidim

Voditeljka Jovana Jeremić već duže vreme uživa u vezi sa 14 godina starijim biznismenom Draganom Stankovićem, koji ima lanac svojih pekara, a svojim izjavama i ponašanjem ne prestaje da intrigira javnost. To je uspela i kada je odgovarala na intimna pitanja.

Jovana je jednom prilikom odgovarala na škakljiva pitanja, a jedno od njih je glasilo:

foto: Printscreen

"Kada si izgubila nevinost?", pitao ju je voditelj u emisiji "Ami Dži šou", a onda je usledio šok u studiju.

- Izgubila sam nevinost sa 23 i po godine. Majke mi moje. Moraš da shvatiš, ja nikada ne lažem na televiziji, izgubila sam nevinost, neću sada kao svi da me bude sramota, pitaj me Ognjene, pitaj me to pitanje, nemam čega se stidim, sa 23 i po, za druge je zezanje, ja sam tog dečka najviše volela, veliki pozdrav za njega, bio je veliki gospodin, kralj, pozdrav za njega - rekla je Jovana.

foto: Printscreen

Gosti nisu mogli da veruju šta čuju, pa su je nekoliko puta pitali da li je to prava istina.

Kurir.rs/Blic