DRAGANA MIRKOVIĆ NIKAD EMOTIVNIJA: Evo šta kaže da li su joj deca spremna za BRAK, a ona da postane BAKA

Ognjen Amidžić je u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio je pevačicu Draganu Mirković, mladu pevačku Đanu, pevače Bojana Vaskovića i Adnana Babajića, takođe pevača.

Ognjen je pročitao "Pitanja sa instagrama", koja je bez dlake na jeziku i nikad iskrenije odgovorila na njih.

- Da li si spremna da budeš baka - pitao je voditelj.

- Jaoj, da ti kažem, spremna sam, ali deca nisu. Još su mladi. Imam 56 godina. Sin mi ima 23 godine, znači nije spreman, a ćerka 21 godinu, ona tek nije spremna - otkrila je pevačica.

Podsetimo, pevačica je jednom prilikom prokomentarisala to što su mlađe koleginice zainteresovane za njenog sina.

- Ja ne ulazim u to niti pratim tu vrstu dešavanja. Moj sin fino izgleda, i to je ok, ali prvenstveno je kvalitetna mlada ličnost. A devojke i treba da ga vole. Što se tiče koleginica, to ne znam. Ko god došao u njegov život za mene je apsolutno dobrodošao, samo neka je kvalitetna i dobra osoba.

