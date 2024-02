"PRITISAK MI JE BIO 200 SA 140!" Neca otkrio kako se oseća posle SMANJENJA ŽELUCA, a evo kakvu je AGONIJU prolazio pre operacije

Bivši učesnik "Zadruge" i tiktoker Nenad Lazić Neca stigao je u Srbiju nakon što je bio na operaciju želuca u Turskoj, a sad je otkrio detalje sa operacije i kako se oseća.

Ko ne reskira, taj ne profitira. Nije mi se sviđao moj fizički izgled. Jako sam lenj kad je u pitanju odlazak u teretanu. Naviknut sam na masnu hranu, jer volim jako da jedem, a u poslednjih par meseci sam se ugojio 30 kilograma. Kad sam video da moje zdravlje ispašta i ne mogu ni stvari da obučem u svojoj veličini, tad sam odlučio da odem u Tursku na operaciju. Čuo sam da je jedna klinika dobra za to. Bilo je tu dosta opcija, vagao sam dosta, a onda sam doneo odluku. Kada sam se odlučio, onda su krenuli ljudi sa pričama koliko je operacija rizična. Kupio sam karte dve, onda je dalje sve krenulo. Psihički se nisam pripremao dugo, ali fizički jesam. Koštalo me je što se nisam psihički spremao, te je onda krenula agonija dok sam putovao tamo kome se šta desilo tokom operacije. Kada sam stigao u bolnicu, doktori su mi odradili analize, shvatio sam da moj umor nije dolazio bez ikakvog razloga već sa imao pristisak 200 sa 140. Imam insulinsku rezistenciju, da se nisam operisao, verovatno bih bio na korak od dijabetesa. Meni je već bio šećer 12 kada su mi radili analize. Rekli su mi da mi želudac stiska bubrehe, pankreas, sve. On ometa druge organe, samim tim mi je i šećer bio velik. Znao sam da je operacija rizična, a otac mi je rekao:''razmisli još jednom''. Nisam se dvoumio tog trenutka, odlučio sam da me operišu - kazao je Neca.

foto: Printscreen

Šta ti je prolazilo kroz glavu pre nego što su te operasiali? - upitala je voditeljka.

Pomilio sam se Bogu i samo sam rekao:''ovo je za mene najbolje''. Kad sam se probudio, nisam osećao bol. Doktori su me adekvatno zbrinuli. Imao sam dren. Posle toga se javio neki drugi problem, tada kreće psihički problem svako ko se operiše da čovek misli da će se nešto desiti u avionu. Ljudi četiri dana idu u hote, ali se povremeno i šetaju, kako bi udisali svež vazduh. Ja nisam hteo da se šetam, mislio sam da ću da umrem, od tog straha sam sebi nabio pritisak. Moj put je prošao dobro, sve je prošlo po planu. Trenutno pijem supicu bez rezenaca i proteinski šejk. Mom organizmu su potrebni proteini i vitamini. Bitno je da se pridržavam pravila ishrane i da budem u sterilnom okruženju - priznao je Neca.

