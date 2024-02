ON JE PRVI IZVOĐAČ IZ DRUGE ZEMLJE KOJI JE NAPUNIO ARENE U ZAGREBU I SPLITU! Boban Rajović nakon 8 godina ponovo osvaja Hrvatsku

Popularni crnogorski pevač Boban Rajović održaće koncert u Dvorani Mladosti u Rijeci, 1. marta 2024. godine, povodom posebnog dana - Dana žena.

Bio je prvi izvođač iz druge države koji je napunio Arene u Zagrebu i Splitu.

Svi se čudili energičnom Crnogorcu koji bez reklame 2016. godine rasprodao dve najveće dvorane u Hrvatskoj.

Neki ga hvale, neki osporavaju, ali nitko ne može ostati imun na njegovu pojavu.

Boban Rajović već je decenijama izuzetno popularan u Hrvatskoj, a oni poznatiji s dubljim džepom imali su priliku angažovati ga za nastupe na privatnim zabavama, poput fudbalera Matea Kovačiča koji mu je jednom prilikom dao bakšiš od čak 18.500 eura!

Svi ostali, godinama su prisustvovali njegovim koncertima u noćnim klubovima, dvoranama, i arenama širom regiona, za koje se uvijek tražila karta više. To se posebno odnosi na žene kojima je veliki miljenik.

- Nije lako to održavati s mojim životnim tempom, ali redovito treniram i posljednjih mjeseci sam jako zadovoljan izgledom i formom. Biti miljenik je lijepo, ako sve držiš u granicama normale. Kako bi rekli u Danskoj - skupljaj apetit vani, a jedi kod kuće", kroz smeh govori Rajović.

Nakon rasprodane Spaladium Arene, a zatim i Arene Zagreb 2016. godine, kao kruna njegove karijere, jedna od najvećih i najdugovječnijih balkanskih zvezda ponovno će stati pred domaću publiku u spektakularnom izdanju s 20-ak ljudi na sceni. Tom prilikom će izvesti brojne hitove iz duge i uspješne karijere, među kojima se ističu "Usne boje vina","Provokacija", "Kafanski fakultet", "Padobran" i "Gromovi".

Pevač trenutno priprema novi album. Četiri nove pjesme izaći će 10. marta, dok će preostale četiri svetlo dana ugledati nakon nastupa u Rijeci.

- Dat ću sve od sebe da to bude najbolji koncert u mom životu zato što nisam radio ovako veliki koncert od Splita i Zagreba. Prošla godina mi je bila užasna zbog smrtnih slučajeva u obitelji, no ulazim u ovu godinu pun entuzijazma. Kad smo saznali za Rijeku, jako sam se razveselio. Postoji poseban razlog zašto koncertnu turneju započinjem upravo ovdje, no to ću otkriti tek kad stanem na pozornicu“, otkriva Rajović.

Publiku u najvećoj riječkoj dvorani povodom Dana žena očekuje nevjerojatna atmosfera i brojna iznenađenja.

