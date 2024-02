"NIJE TO BAKA, TO JE MIROSLAVA" Prvi susret sina Tare Simov s njenom majkom: Evo kako mu je tepala! Sve šokirala rečenicom

Rijaliti učesnica Tara Simov sa partnerom Danilom ima sina Nikoloja, a sada je mališan prvi put upoznao svoju Miroslavu.

Naime, Tara je jednom prilikom ispričala kako je u zategnutim odnosima sa majkom i da ona nije upoznala unuka, međutim, sada su se stvari promenile.

foto: Pritnscreen

- Gde si mili moj, plavušan - govorila je Miroslava.

- Ne moraš da staviš masku - rekla joj je Tara.

- Gde si, bre, ti, šta se smeješ. Srce moje. Moj plavušan, Tristan. Nije to baka, to je Miroslava - tepala je Miroslava unuku.

- Ko je došao, baka? - rekla je Tara.

Tara Simov u svojoj velikoj ispovesti nedavno progovorila je o odnosu sa majkom Miroslavom.

- Ne, moja majka mene ne voli. Da me voli ja bih verovatno sada živela sa njom ili bih do 18. godine živela sa njom. Verovatno bih bila srećno dete - rekla je ona, pa dodala:

- Nije mi nikada rekla da me ne voli, ona govori sve suprotno, kako joj nedostajem i kako me mnogo voli i kako bi volela da sve bude kao pre, međutim, nije. Postoje stvari koje vreme ne može vratiti, a to je celo moje detinjstvo.

kurir.rs/hypetv.rs/blic

Bonus video:

00:07 Aleksandar Milić Mili u provodu