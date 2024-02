TARU SIMOV OSTAVIO PARTNER! Objavio sve na društvene mreže, oglasila se i ona: Do kraja dana...

Tara Simov sa svojim izabranikom Danilom sredinom prošle godine dobila je sina, a njihov odnos bio je više puta na klimavim nogama.

foto: Printscreen/Instagram

Ipak, sada je Danilo na Instagramu saopštio da je ostavio Taru.

- Raskinuo sam Tari - poručio je kratko on.

foto: Printscreen

Nakon njegove objave, Tara se oglasila i navela da su to samo njegove "trenutne bubice".

- Ne znam šta bih rekla, mislim da su to njegove bubice koje ne bih dalje komentarisala i da će do kraja dana da dođe do pomirenja i da će taj post da obriše - rekla je Tara za "Hype" ne želeći da otkriva detalje.

Kurir.rs/ Blic/ Preneo: M. J.

Bonus video:

01:25:56 SCENIRANJE 18.06.2023. LJILJANA STJEPANOVIC