PRIJOVIĆKA POKLONILA PESMU ELMI SINANOVIĆ! Evo kako je "Nirvana" završila kod pevačice iz Novog Pazara!

Aleksandra Prijović poklonila je pesmu svojoj starijoj koleginici Elmi Sinanović. Kako izvor za Kurir kaže, mlada pevačica je dok je pripremala album od svojih bliskish saradnika Dragana Brajovića Braje i Dejana Kostića dobila i numeru "Nirvana" koja joj se dopala čim ju je prvi put čula.

Lep gest

Aleksandra je otpevala odmah demo verziju i ta pesma je bila u planu za njen album. Međutim, i Elma je iste saradnike imala za svoj album, koji je takođe izašao prošle godine. U jednom momentu Sinanovićeva je čula pomenutu numeru i oduševila se. Pošto poto je htela da pesma bude njena, ali su joj rekli da je pesma već pripala njenoj mlađoj koleginici, pa je digla ruke od te pesme. Nedugo nakon toga kompozitori su preneli Aleksandri da je Elma oduševljena pesmom, a s obzirom da je Prija imala više pesama u šteku, bez problema je odlučila da "Nirvanu" pokloni koleginici.

- Ta pesma postoji odavno. Prija je to otpevala i to je ludilo kako je zvučalo. U Aleksandrinoj verziji postoje neke promene, ako se ne varam kraj refrena je drugačiji. Međutim, kako Aleksandra voli i poštuje svoje starije kolege, kad je saznala za ovu informaciju, bez razmišljanja je odlučila da pesma pripadne Elmi - rekao je izvor.

Sinanovićevu smo pitali da li tačna naša informacija. Ona je pročitala našu poruku, ali nije odovorila, dok se Prijovićlka nije oglašavala do zaključenja broja.

Podsetimo, Elma je imala sličnu ovakvu situaciju sa Milicom Pavlović, samo što je njoj tada,kako je rekla, oteta pesma. To je Sinanovićku strašno povredilo, pa je u emisiji javno prozvala Sašu Popovića da je on kriv za taj problem, a mediji su o tome pisali danima.

Oštećena

- Ja sam pesmu snimila, dolazila sam u Beograd tri-četiri puta, Endži Mavrić je radio aranžman, bili su urađeni prateći vokali, produkcija. I samo me je Saša Popović nazvao i rekao mi da ta pesma ipak ide Milici. Ko pažljivo sluša tu pesmu, može da čuje da prateći vokali sve vreme pevaju: "E, e, Elma", samo su nalepili njen glas i to je otišlo u etar. Ja ne krivim Milicu za to, ona to možda nije ni znala - rekla je Elma za Kurir pre nekoliko godina.

