"NIKO ME NEĆE VOLETI KAO ON.." Elma Sinanović teško podnela smrt muža, a sad progovorila o LJUBAVI: Imam udvarača koliko hoćete!

Pevačica Elma Sinanović progovorila je o ljubavi nakon smrti muža pre četiri godine, te priznala da je spremna za vezu, ali sumnja da će je neko moći voleti kao što je njen pokojni suprug, kom je zahvalna na svemu što je do danas postala.

- Imam udvarača koliko hoćete, uvek ima tih koji dele komplimente, pa se javljaju, ali ljubav je nešto sasvim drugo, ona se desi jednom ili nijednom. Ja sam imala sreću da osetim u životu šta je to ljubav i kad vas neko podržava u svemu, to je bio moj pokojni muž, on je bio moja velika podrška i da nije bilo njega, ja ne bih postala ovo što sam sad. Volela bih da mi se to ponovo desi, ali to će teže ići. Niko nikad neće moći da ga nadmaši - rekla je Elma, koja priznaje da je kućni tip, te da se najlepše oseća u toplini porodičnog doma s ćerkom Hulijom:

foto: Printscreen TV Pink

- Volim što je kod kuće sve po mom ukusu, kućni sam tip, volim vreme provedeno s ćerkom, ali zbog posla mnogo volim taj kućni ambijent. Opušta me. Ne volim da kuvam, zato moja ćerka Hulija to odlično radi, uvek me iznenadi nekim lepim jelom - priznaje Sinanovićka.

Ćerka joj je, kako i sama kaže, najveći kritičar po pitanju karijere i stajlinga, pa je objasnila zašto uvek sluša njene savete.

foto: Nemanja Nikolić, Instagram/hulijasinanovic

- Ćerka mi u brk kaže da li mi nešto dobro stoji ili ne. Toliko otvoren odnos imamo. Za karijeru kad mi kaže, što je vrlo interesantno, uvek bude u pravu. Što se tiče stajlinga i imidža, volim elegantno, a ona me kritikuje da bih mogla da budem više opuštenija. Istina je da je poslušam na kraju za sve - kaže folkerka.

Elma za koji mesec obeležava 30 godina na muzičkoj sceni, te tim povodom najavljuje koncert kojim bi krunisala dugogodišnju karijeru.

foto: Printscreen Amidži šou

- Naravno da je vreme za Arenu i nadam se da će se pojaviti neki svi meni dragi ljudi i kolege da zajedno proslavimo taj okrugli broj. Mnogo sam ponosna na sve što sam postigla i sada, s ove tačke gledišta, ništa ne može da me poljulja - zaključuje Elma.

