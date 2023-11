"SAŠA POPOVIĆ MI JE OTEO PESMU, A NE MILICA!" Elma udarila na nekadašnjeg direktora Granda: NISMO NA DIVLJEM ZAPADU DA SE OTIMA

Elma Sinanović nedavno je gostovala kod nas na Kurir televiziji u emisiji Divan šou kada je po prvi put premijerno ispričala istoriju pesme Tango koju danas izvodi Milica Pavlović, a bila je namenjena upravo Elmi.

Elma je otkrila da je čorbu zapržio Saša Popović jer joj je kako ona kaže bukvalno oteo pesmu, a sada je otkrila u kakvom je odnosu sa Milicom Pavlović.

- Pa nismo mi niti u dobrim niti u lošim odnosima. Mene kad su pre nekoliko godina pitali što sam se ja povukla. Meni je bilo jako glupo da izmislim neki razlog, pošto razlog postoji. Dosta je tu ljudi uticalo na te stvari i onda sam ja, ajde da kažem, optužila Sašu Popovića da mi je oteo pesme. Ali meni je to stvarno Saša Popović oteo, nije to meni uzela ni tamo neka Milica niti. Devojka je bila pod ugovorom i predpostavljam da je pevala ono što su joj drugi dali. E to su ti producenti koji ulažu, daju pare na pevače i ostalo. Ja imam u fioci toliko tih nekih pesama, toliko tih nekih hitova. Dok je dobrih pevača, biće i dobrih pesma - rekla je pevačica i dodala:

- To je poenta. Ali svakako, ako me niste razumeli, nije poenta u tome što je meni neka uzela dobru pesmu. Nego je poenta u tome da ne treba da se otima ljudima. Ne može to, pa nismo mi na divljem zapadu, uzmi, daj, vrati, uzmi. To se tako ne radi.

Na pitanje da li je rešila te nesuglasice sa Sašom Popovićem rekla je:

- Ma naravno da nisam, daleko mu lepa kuća.

Podsetimo, Sinanovićeva tvrdi da je 2000. godine potpisala ugovor s Grandom, kojim je dogovoreno da će joj novac od prodaje albuma "Ruka pravde" biti isplaćen u gotovini. Ugovor je takođe precizirao da će pevačica dobiti šest odsto od prodaje CD-ova i video-kaseta, međutim, ona tvrdi da nikada nije primila taj novac, tvrdeći da Popović duguje 30.000 maraka, preneo je svojevremeno Srpski telegraf.

U julu 2019. godine, pevačica je podnela krivičnu prijavu protiv Popovića zbog krađe i utaje poreza u njenom slučaju, ali je ta prijava odbačena od strane trećeg osnovnog tužilaštva.

Početkom decembra 2019, tužilaštvo je, kako se navodi, prihvatilo žalbu Elme Sinanović, kojoj je prvi put odbijena krivična prijava protiv Saše Popovića zbog krađe i utaje poreza, i tada je tužilaštvo zatražilo informacije od Popovića u vezi sa utajom poreza.

Saša Popović je, u izjavama za medije, osporio Elminu priču, tvrdeći da je prodaja spomenutog albuma bila zanemarljivo mala.

