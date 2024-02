DADILJA POBEGLA OD REPERA GLAVOM BEZ OBZIRA Molila ga da PRESTANE samo jednu stvar, ugrozio joj zdravlje, nije samo nju MALTETIRAO

Mnoge poznate ličnosti zbog prirode svog posla, čestih putovanja i izostanaka od kuće, primorana je da za svoju decu uzimaju bebisiterke.

Iako je svetska praksa da radnici poznatih ličnosti potpišu i ugovor o tajnosti, kod nas izgleda nije ta praksa kod svih zaživela.

Tako su ljudi koji su dugo radili za repera Stefana Đurić Rastu, pre svega obezbeđenje, vozači, ali i bebisiterke, pobegli su glavom bez obzira jer nisu mogli navodno da podnesu njegovu torturu.

foto: Printscreen/AmiGshow

Posle hapšenja repera zbog marihuane, zbog čega je proveo i jedno vreme u zatvoru, njegov radnij je ispričao kroz koje navodne neprijatnosti je prošla dadilja njegove ćerke.

- Ta devojka je maltene od rođenja njegove i Anine ćerke radila kod Raste. Bila je veoma vezana za devojčicu, kao i ona za nju. Rasta je to znao i bio je fin prema dadilji, ali ona nije mogla da podnese to što je stan konstantno bio pun dima od marihuane. Čak je i soba u kojoj je spavala sva mirisala na "travu". Devojka je imala problem sa astmom i rekla je Rasti da se guši od dima, ali on nije mario za to, nego je nastavio i dalje po svom. Onda se njoj to smučilo i dala je otkaz - ispričao je reperov bivši radnik.

Njega su zbog njegovog ponašanja napuštali i obezbeđenje i vozači.

- Rasta je oduvek voleo da puši marihuanu i zna se da je to javno propagirao. Niko mu se od nas zaposlenih nije mešao u to. Međutim, dešavalo se da kad pretera u poslu i konzumiranju tih opojnih supstanci, bude nesnosan i da nas opterećuje i vređa bez ikakvog razloga. Ponekad bi mu smetalo i što smo došli na posao. Naravno, on to nikad nije rekao, ali je svojom nervozom i promenom raspoloženja to pokazivao - ispričao je jednom prilikom za Kurir sagovornik, koji je repera napustio, ali je insistirao na anonimnosti.

foto: Printscreen

Podsetimo, Rasta je uhapšen 2020. godine zbog posedovanja narkotika. Policija je kod njega pronašla nekoliko paketića marihuane, a kod njegovog prijatelja manju količinu kokaina. Odmah je izdat nalog za pretres Rastinog stana, gde su policajci otkrili kilogram skanka. Reper je osuđen na 12 meseci kućnog zatvora, na osnovu sporazuma o priznanju krivice za posedovanje droga, a dok je služio kaznu, reper je mogao sat vremena svakog dana da ide slobodno u šetnju.

