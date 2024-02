PEVAČICU NAPUSTIO OTAC, GODINAMA GA NIJE BILO: Angelina prvi put o najtežem periodu: Dugo nismo dogovarali...

Anđela Vujović, Angelina ne eksponira svoj privatni život u javnosti, a sada je prvi put je progovorila o porodičnim problemi.

Naime, ona je priznala kroz šta je prolazila tokom tinejdžerskih dana, a ovaj period definitivno ne može da izbriše iz sećanja. Angelina je progovorila o razvodu roditelj i očevom odlasku iz Srbije, zbog čega je dugo patila.

Kako i sama govori, bila je posebno vezana za svog oca, te nije mogla da prihvati činjenicu da je on otišao čak u Kinu i da se nije pojavljivao nekoliko dana, što je za nju bio bolan udarac.

Angelina je, nakon dve godine, ipak odlučila da ga poseti i ode u Kinu, nakon čega su obnovili komunikaciju, ali ovaj period je zasigurno ostavio pečat na njen život:

- Moji su se razveli kad sam ja imala 15 godina, to je za svako dete teško, ali manje-više to, nego je tada moj tata morao da se preseli u Kinu, zbog posla, nije ga bilo par godina sigurno. I tada nismo razgovarali, to je bio težak period za oboje. Ja sam posle otišla u Kinu, nakon dve godine, tada smo krenuli da razgovaramo opet - priznala je pevačica u jednoj emisiji.

