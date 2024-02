DRAGANA MIRKOVIĆ KONCERTOM U ARENI NACIJU BACILA U TRANS! Karleuša rasplakala folk divu

Dan nakon prvog od dva koncerta kojim regionalna muzička zvezda Dragana Mirković slavi jubilej od 4 decenije neprestano putem društvenih mreža mnogobrojna publika ali pre svega poznate ličnosti dele video snimke i svoje utiske.

Emotivnim postom, njena koleginica i višegodišnja prijateljica Jelena Karleuša čestitala je Dragani jubilej i tim postom izazvala lavinu emotivnih komentara na društvenim mrežama.

1 / 3 Foto: Damir Dervišagić

- Dragana Mirković, legendarni pevač i umetnik koji 40 godina vlada jugoistočnom Evropom, žena kojoj su sva vrata otvorena, koja miri narode Balkana, briše granice i jedinjuje u pesmama, humanista koji je dao milione za pomoć ljudima u nevolji bez obzira na veru i nacionalnost, prava SRPSKA MAJKA koja je proslavila Srbiju onako kako je to malo ko uspeo u srpskoj muzici! Nežna i emotivna duša koja se u životu napatila, borila protiv nepravde i zla onih kojima je ljubav naroda prema njoj smetala i koja je pomogla meni kao detetu da stanem na noge. Ona je žena sa kojom se ja ne vidjam svaki dan, naprotiv, vidjamo se veoma retko ali je sela na prvi avion i došla da bude uz mene kad mi je umla majka, kad sam se od muke i problema ošišala do glave, branila kad su me napadali, volela kad su me mrzeli, razumela kad drugi nisu mogli, hvalila kad niko nije i videla iza moje maske... Njeno ime će zauvek sijati u našim tmurnim vremenima jer je ispisano zlatnim slovima! Čestitam na još jednom velikom uspehu, na prvih 40 godina karijere i da nam zauvek budeš okružena milionima fanova koji prepoznaju andjela u tebi! Zagrli svoju decu i slavi jer si uspela ono najteže a to je da ostaneš čistog srca - napisala je Karleuša.

Dragana se nadovezala na ovaj komentar uz reči da je opet Karleuša uspela da je dirne duboko u srce i da je po ko zna koji put doqkazano ono što je Dragana uvek pričala o Karleuši.

1 / 4 Foto: Damir Dervišagić

Pored Jelene, svoju koleginicu iz lože podržala je i muzička zvezda Milica Pavlović koja je posebno odreagovala na omaž velikanima koji više nisu sa nama, a to je bio emotivan segment na koncertu Dragane Mirković.

