"DOŠLI SU DRUGI LJUDI NA RED" Futa iskreno o prekidu i obnovi saradnje s Cecom, evo zašto nije došao na premijeru filma "Nedelja"

Oko nastanka velikog hita pokojnog Džeja Ramadanovskog ''Nedelja'' u poslednje vreme podigla se velika prašina, s obzirom na to da se u medijima spekuliše o tome da iza ove numere ne stoje Marina Tucaković i Aleksandar Futa Radulović.

Futa se sad oglasio i progovorio o ovim navodima, ali i o obnovi saradnje sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

foto: Ana Paunković, Marina Lopičić, Damir Dervišagić

- Ja svaki put čujem svakakve gluposti, samo se pojavljuju neki novi likovi, meni je smešno što svašta čujem... - kaže Futa, a onda se prisetio prekida i nedavne obnove saradnje s Cecom.

foto: Printskrin/Jutjub

- Mi smo sarađivali pre skoro 30 godina, radili smo trilogiju, tri albuma smo radili, posle su došli neki drugi ljudi na red, prekinuli smo saradnju. To je sve išlo u nekim ciklusima... Ona i ja imamo neki dogovor i pre filma da napravimo nekih desetak kavera, nekih pesama koje i ona pamti koje nisu bile neki veliki hitovi. To mnogi rade danas. To su pesme koje narod mnogo voli. Skuplja se materijal, ja ću biti deo neke priče, jedno vreme nisam bio aktivan, ali sam trenutno u fazi komponovanja. Drago mi je da se te stare pesme osvežavaju i rade - rekao je Radulović i otkrio zbog čega se nije pojavio na premijeri filma ''Nedelja''.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Dragan Kadić

- Ja sam primio neku moju terapiju 2, 3 dana pre toga, nisam bio baš dobro, pa zato nisam došao na premijeru. Milica Janevski je odlično odigrala Marinu, ja sam prezadovoljan s tim. Neke stvari nikad ne mogu da se zaborave, ali sam srećan što će to u mom srcu da traje i dalje.

Kurir.rs/Emisija Premijera Vikend Specijal

Bonus video:

06:09 Dragana Mirković se obratila nakon koncerta