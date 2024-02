"SAMO SU OTIŠLI IZ NAŠIH ŽIVOTA" Ilda Šaulić otvoreno o ljudima koji su porodici OKRENULI LEĐA nakon Šabanove smrti

Ilda Šaulić, popularna pevačica, još prošle godine najavila je veliki projekat koji sprema. Naime, ona je odlučila da u čast svom pokojom ocu, kralju folk muzike Šabanu Šauliću, ponovo otpeva neke njegove pesme i da im novo ruho.

Prva pesma, ovog projekta je objavljena nedavno, povodom petogodišnjice Šabanove smrti, a Ilda se iz posebnih razloga odlučila da to bude upravo ''Ne plači dušo''.

Ona je sada otkrila sve o pesmi, njenim planovima, ali i najavila specijalni album sa njegovim pesmama!

- Ja sam sa ocem imala posebnu vezu... Uvek drugačiju priču je imao sa mnom nego sa ostalom decom. Možda zato što sam ja odlučila da krenem negovim stopama. Sanela ne voli da se lati mikrofona, ali Mihajlo voli, ali ipak ne tako ozbiljno kao ja, započela je priču Ilda, pa dodala:

- Ja ću se u budućnosti baviti time. Ovo je samo jedna pesma koju smo objavili kao najavu, a za septembar planiramo album. Jedan album će svakako biti malo da se sve te njegove pesme objedine onako kako želim, ali polako...Ono što je moj otac uradio neće više niko. Eto je sam odlučila da tim nekim pesmama dam malo drugačije ruho, da to bude malo drugačije od običnog kavera.

- Ne plači dušo'' je morala sada da bude objavljena... Izabrali smo petogodišnjicu njegove smrti kao simboliku. Ona ima posebnu poruku, meni je jako draga ta pesma - rekla je Ilda, pa prokometarisala kako je porodica reagovala na njenu ideju da obradi Šabanove pesme:

- Porodica se malo probojavala....nisu se mešali... Onda sam se u jednom trenutku i ja uplašila i htela da odustanem. Sada sam ponosna kao i moja porodica. Nisam im puštala ništa dok se radilo, nego kada je sve bilo gotovo, okupila ih i rekla ''Sada slušajte'' ! Tatine pesme su jako teške i zahtevne, ja ih pevam na nastupima i baš zato sam odlučila da neke otpevam tako da meni malo budu bliže, rekla je ona.

Ilda se osvrnula i na to što njena majka sada sve češće ide sa njom na nastupe, a ranije je to činila upravo sa Šabanom.

- Preuzela sam tatinu ulogu... Moja mama je pratila tatu na nastupima, sad je krenula da bude uz mene. Kada sve te pesme budu objavljene, planiram jedan veliki koncert . Još uvek smo u pregovorimo o lokaciji, ne bih da to bude neki veliki prostor, želim da bude intimnije, i do septembra ćemo znati sve, rekla je je Ilda.

Pevačica je progovorila i o podršci odrđenih ljudi koja je izostala nakon Šabanove smrti, a koja je pak najviše povredila njenu majku!

- Bilo je razočaravajuće za nju što su joj neki ljudi okrenuli leđa nakon očeve smrti. Ume i sada da mi kaže da joj je teško što joj ne zvoni joj telefon, niko je ne pozove bar za kafu od svih tih ljudi koji su bili jako dobri sa njima. Mene to nije potreslo, ali nju svako jeste. Neću ih imenovati, naravno...Tek u teškim situacijama shvatiš kakvi su ljudi, ali napravi se neka čistka u životu i to je prirodno. Takva sam bila i ja, uvek sam htela da imam veliko društvo, vodila sam ih sa sobom, a onda shvatiš da su mnogi tu samo zbog interesa... Na kraju, oni su se sami rasuli, ja tu ništa nisam radila, to se sve prirodno desilo- zaključila je ona.

