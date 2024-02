PRIJA U OSNOVNOJ ŠKOLI IŠLA NA TAKMIČENJE IZ HRVATSKOG JEZIKA: Rezultati još uvek stoje, evo koje je mesto zauzela

Aleksandra Prijović održala je pet koncerata u Osijeku. Pevačica je bila posebno emotivna jer je napravila spektakl u svom rodnom kraju, a na jednom od koncerata rekla je da je veče pre spavala u rodnoj kući u Belom Manastiru.

Aleksandra Prijović završila je osnovnu školu Dr. Franjo Tuđman u Belom Manastiru, a 2010. godine je učestvovala na takmičenju iz Hrvatskog jezika. Na sajtu škole još uvek stoje rezultati takmičenja na kojem je tada 14-godišnja Prijovićka osvojila 50 bodova i zauzela 5. mesto. U takmičenju je tada učestvovalo 18 učenika škole iz sedmih i osmih razreda.

Iako je sada obožavana u Slavoniji i Baranji, Aleksandri nije bilo lako tokom školovanja.

foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

- Nije mi bilo lako. Ovo nikome do sada nisam rekla, ali ja sam bila žrtva dece u školi. Nisu me tukli, ali jesu psihički maltretirali. Ponižavali su me, nazivali jadnicom i pevaljkom. Govorili su: 'Nije ništa bolja od majke pevaljke.' Šalili su se na moj račun kako su stigli."

- U školi su, posle svakog mog nastupa, donosili snimke i puštali ih. Smejali su se na sav glas, sve sam čula i videla. Verujte da mi se u tim trenucima srce kidalo - rekla je Prijović jednom prilikom.

foto: Printscreen

Da podsetimo, Aleksandra Prijović dobila je na koncertu pregršt poklona, a među njima i preslatkog medu od obožavateljke, koja se oglasila za hrvatske medije.

- Uspomene koje sam stekla na njenim koncertima u Osijeku i Zagrebu i nova prijateljstva trajaće ceo život i zato sam joj se htela nekako zahvaliti - istakla je devojka i dodala:

- Pokloniti jednu svoju uspomenu za sve one koje nam je ona omogućila da stvorimo. Reakcija me toliko iznenadila da sam se rasplakala - rekla je obožavateljka Paula Tonka (22), koja je svojim darom ganula Prijovićku, koja je medu dala svom sinu Aleksandru.

Kurir.rs/ Index.hr/ Preneo: M.J.

Bonus video:

05:36 Ana Sević izjava