OVDE SU JE NEKAD PONIŽAVALI, SRCE JOJ SE CEPALO: Prija posetila posebno mesto u rodnom Belom Manastiru, a dočekali je ko TITA

Aleksandra Prijović prethodnih dana održala je pet spektakularnih koncerata u Osijeku.

Pevačica je tom prilikom iskoristila priliku da poseti i rodni Beli Manastir, pa je obišla i svoju kuću u kojoj je i prespavala, a koliko je stigla družila se i sa starim prijateljima i komšijama.

Ona je posetila i školu koju je pohađala, što je osvanulo na društvenim mrežama. Aleksandru su u školi dočekali sa buketom cveća i slikali se sa njom. Sin jedne od gospođa koja radi u školi podelio je sliku svoje majke sa pevačicom.

- U poseti školi u Belom Manastiru, sa mojom mamom i radnom koleginicom - napisao je on na TikToku.

Usledili se komentari u kojima su hvalili Priju.

"Bravo gospođo, tako se to radi", "Svaka čast Prijo", "Nije zaboravila korene", neki su od komentara.

foto: daliborkovac61/tiktok/printscreen

Podsetimo, Prija je jednom prilikom ispričala da je bila žrtva vršnjačkog nasilja, te da joj se srce cepalo dok su je ponižavali.

- Nije mi bilo lako. Ovo nikome do sada nisam rekla, ali ja sam bila žrtva dece u školi. Nisu me tukli, ali jesu psihički maltretirali - počela je ona jednom prilikom.

- Ponižavali su me, nazivali jadnicom i pevaljkom. Govorili su: "Nije ništa bolja od majke pevaljke". Sprdali su se na moj račun kako su stigli. U školi su, posle svakog mog nastupa, donosili snimke i puštali ih. Smejali su se na sav glas, sve sam čula i videla. Verujte da mi se, u tim trenucima, srce cepalo - rekla je ona i naglasila da sada ista ta deca žele da joj budu prijatelji.

- Javljaju se, pišu mi na Fejsbuku i podržavaju me. Sada sam im slatka, lepa, mila i draga. Svima odgovorim na poruku, ali nisam zaboravila kako su me maltretirali - istakla je svojevremeno Aleksandra za "Hello".

kurir.rs/telegraf/preneo I.L.

Bonus video:

02:11 DESIGNURICU BIH DOVELA NA PREVASPITAVANJE Katarina Živković izabrala njega za duet: Inteligentan je, simpatičan i iritantan!