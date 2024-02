OVAKO JE ANA SEVIĆ NEKADA ZARAĐIVALA NOVAC! Sada je voditeljka ZG, a ranije je plakala dok je išla na posao

Nekadašnja pevačica i voditeljka Ana Sević zameniće Sanju Kužet u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Ona već ima dugogodišnjeg iskustva u ovom poslu, međutim, pre toga bavila se potpuno drugim poslom koji nema veze sa javnošću.

Naime, Ana je obavljala kancelarijski posao, ali je nije činio srećnim, pa je rešila da se upusti u pevačke vode o čemu je i ona sama svojevremeno govorila.

foto: Kurir

- Volim da sama pogrešim ili da sama izaberem taj pravi put. Kada sam krenula da pratim svoje snove i ono što volim shvatila sam to, kada sam napustila posao koji sam radila pet godina, kancelarijski posao gde sam vodila firmu, plačući sam išla na posao, imala sam fantastičnu platu, ja sam bila nesrećna do srži - rekla je jednom prilikom u emisiji "Magazin in".

foto: Kurir

- Krišom sam otišla na audiciju, krišom na časove pevanja kod Aleksandre Radović da niko nije znao i samo sam rekla ja ću se baviti pevanjem i od tog trenutka sam srećna. Radim ono što volim i bitno je da budem sami sa sobom u dogovoru - dodala je tada Sevićka.

Kurir.rs/Magazin In - Pink

Bonus video:

06:59 STARS EP247