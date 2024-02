TUŽI SE SA CECOM, ALI OPET SE RAZBIJA OD PARA! Mili iskeširao 100.000 € za besnu mašinu!

Aleksandar Milić Mili na snimanju novih emisija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" pojavio u novom autmobilu, što je mnogima privuklo pažnju.

Mili je rešio da se ozbiljno počasti i kupio novi automobil marke Mercedes. U pitanju je "mercedes GT", koji inače vozi i popularna pevačica Dara Bubamara.

Kompozitor je za ovog četvorotočkaša iskeširao vrtoglavu svotu novca, a kako saznajemo njegova cena se kreće od 100.000 evra pa naviše.

Član žirija „Zvezda Granda" je doskoro vozio takođe mečku, ali je sada rešio da džipa zameni limuzinom.

Iako je nedavno izgubio spor koji je imao s Cecom, Milija to izgleda nije preterano "udarilo po džepu" te je iz svega toga izašao samo jači za "mercedesa".

Podsetimo, sve je počelo onda kada je Ceca shvatila da se Mili upisao kao vlasnik fonograma svih albuma koje je radio sa njom što je otkrio izvor blizak njima.

- Dogovor je bio potpuno drugačiji, zbog čega je Ceca, nakon ovog saznanja, odlučila da angažuje advokate i da pokrene sudski proces protiv nekadašnjeg saradnika - ispričao je izvor.

- Problem je u tome što osoba koja ima vlaništvo nad fonogramima, ima prava da od apsolutno svih digitalnih platformi monetizuje novac. U prevodu, da naplaćuje i profitira. U trentuku kada su Ceca i Mili radili albume to nije bio dogovor. On je govorio da svaka pesma u celosti pripada Ceci, s obzirom na to da mu je rad na svakoj pesmi bio plaćen, te da je Ceca sama finansirala svaki svoj album u celosti. Mili je, dakle, kao saradnik, za svoj rad bio plaćen onoliko koliko je tražio i koliko je dogovoreno. Međutim, on je bez Cecinog znanja sebe upisao kao vlasnika fonograma - kazao je izvor.

