"NE SVAĐAM SE SA STARIJIMA OD SEBE" Breskvica odgovorila Karleuši na prozivke! Otkrila sve o počecima i daljem toku karijere

Anđela Ignjatović Breskvica sledeće nedelje nastupa na festivalu Pesma za Evroviziju 2024 i od toga joj zavisi dalji tok karijere, kako ona kaže u razgovoru za Kurir. Favorit je za pobedu, prema kladionicama, već nedeljama.

Osim Evrovizije, s Breskvicom smo pričali i o tome što pojedinci negativno komentarišu njenu pesmu "Gnezdo orlovo", poput Jelene Karleuše, ali i počecima njene karijere.

Imaš 22 godine, mlada si, kako se ti i tvoja porodica nosite sa svim ovim što se trenutno dešava s tobom?

- Negde sam se navikla, mislim da su i oni, cela porodica. U svakom slučaju, svima je drago što sve ide tako kako ide.

Kako je izgledao momenat kad si snimila svoju prvu pesmu i stupila u kontakt sa ekipom iz "Generacije zed"?

- Ja sam se prvo snimala za društvene mreže, pevala te pesme, kavere, kao što i danas mnogi rade. I onda mi se javio Heni jer me je video upravo na društvenim mrežama. Pričali smo o tome kad ćemo da se vidimo, šta ćemo i onda smo se sreli. Tada sam imala 17 godina i objavila sam pesmu "Utopija". Sedeli smo u garaži i to je stvarno sve tada bila šala, a onda se desilo šta se desilo, i evo me ovde.

Videla si da monasi u manastiru slušaju tvoju pesmu "Gnezdo orlovo". Kako to komentarišeš?

- Sve vidim i ispratim. Kad sam to videla, oduševila sam se, bilo mi je preslatko i mnogo mi je drago.

Kada si odlučila da promeniš žanr muzike koji si pevala dosad?

- Ja nikada nisam odlučila da promenim svoj žanr, zato što je svaka moja pesma drugačija. Vodim se negde time da, dok god mi je zanimljivo, menjam sve i da mi svaka pesma bude drugačija.

Jelena Karleuša je nedavno dala svoj sud o takmičarima za pesmu Evrovizije. Za tebe je rekla da si "krindž", kiselina, neverovatno glupa i da imaš jako loše ljude oko sebe kao saradnike. Da li te je to povredilo?

- Nije mene povredilo to što je rekla za mene i moju pesmu, povredilo me to što je uvredila moje saradnike i ljude koji su mi mnogo pomogli u životu. Nisam neko ko se svađa, pogotovo ne sa starijima od sebe, prvo zbog vaspitanja, a onda i poštovanja. Bila sam izrevoltirana zbog uvrede mog menadžmenta i, eto, odgovorila sam na neki svoj način. A što se tiče onoga da sam glupa, novinar koji je postavio pitanje je rekao laž. On je rekao da sam ja rekla da ona treba da gleda svoja posla, što ja nikad nisam izjavila, niti bih.

Pojedini Albanci su odmah krenuli na tebe kada je izašla pesma "Gnezdo orlovo" s lošim komentarima, sada su te napali i pojedinci iz Hrvatske. Šta misliš da je problem u svemu tome?

- Nisam to videla, sad sam čula. Ali to je verovatno jedna osoba koja je htela da se zakači i pokrene lavinu komentara. U Hrvatskoj imam mnogo publike, jako su me podržali i uopšte nisam videla ni osetila neke negativne reakcije od njih.

Kako je u novom domu? Kako izgleda zajednički život s dečkom?

- Mi već dve godine živimo zajedno, tako da je sve lepo i sjajno.

Ko ti je konkurencija u takmičenju?

- Takmičim se sama sa sobom. Radim svoj posao, svoju muziku.

Rekla si da ti je čudno kada ljudi kažu "bitno je učestvovati" i da ti ne ideš s tim stavom?

- Jeste, pa čudno mi je. Smatram da je bitno pobediti jer kako da idem da se takmičim a da ne očekujem pobedu.

Šta nakon svega ovoga?

- Nakon svega ovoga ni ja sama ne znam. Ne znam šta će se desiti u međuvremenu. Sve zavisi od ovoga. Moj razvitak dalje karijere zavisi od plasmana.

