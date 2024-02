MALU KUĆU NA KRAJU SELA PRETVORILA U LUKSUZNI DOM! Pevačica renovirala porodično imanje na jugu Srbije - moderna OGRADA, novi krov

Pevačica Milica Pavlović proslavila se u "Zvezdama Granda", a velika podrška tokom takmičenja su joj bili baka i deda, koji su preminuli.

Naime, mlada zvezda Milica Pavlović veoma je vezana za porodičnu kuću u Donjem Bunibrodu na jugu Srbije, gde je odrasla upravo sa bakom i dekom - u skromnoj, maloj kući na kraju sela.

Međutim, Milica je kuću pre nekoliko meseci potpuno renovirala i pokazala kakav je luksuz napravila od imanja.

- Moja kapijica, moja mala kućica na kraju sela. Svuda pođi kući dođi. - napisala je Pavlovićeva nedavno, a može se primetiti da oko kuće sada stoji moderna crna ograda, dok je kuća iz crvene boje, prekrečena u belu boju.

Milica je skoro posetila sa voditeljem Ognjenom Amidžićem selo Donji Bunibrod, u kojem je odrasla, pa pokazala kako njena kuća sad izgleda unutra. Pevačica je potom otkrila da joj je želja da naprave bazen na imanju, al da od toga nema ništa.

- Ja bih bazen, al' ćale ne da - rekla je Milica kroz smeh.

Unutar kuće preovladavaju uglavnom bež i bele nijanse i sve je opremljeno modernim nameštajem i dizajnom.

Podsetimo, pevačica Milica Pavlović krajem prošle godine održala je uspešan koncert u beogradskoj Areni, a malo posle toga prestala je da se oglašava na društvenim mrežama i u javnosti. Milica je posle 20 dana na Instagramu podelila trenutke sa poslednjeg putovanja, te otkrila šta se dešavalo i zašto je nije bilo ne mrežama.

- Posle više od deset godina karijere sam sebi po prvi put dozvolila taj luksuz da nestanem na 20 dana! Da se isključim iz kompletnog posla, ugasim telefon i sama otputujem daleko od svih - navela je na početku.

- Maldivi su mi pružili ono što mi je bilo najpotrebnije - mir. Da čujem sebe i svoje misli, da se naspavam, odmorim, opustim. I moram da priznam nisam bila loš saputnik samoj sebi na ovom putovanju. Po povratku sam videla ogroman broj vaših poruka i to da ste se malo zabrinuli, ali nadam se da me razumete. Na Maldivima se desila posebna magija, taj mir, taj raj i energija su me inspirisali da prvi dan kad sam sletela u Srbiju uletim u muzički studio. Odužiću vam se za ovo što sam vas stresirala. Pametno sam iskoristila ovo i sigurna sam da ćete voleti ono što mi je "kliknulo" dok sam sedela na plaži i razmišljala o tome šta je to što bi vas oduševilo i što žele moji fanovi. Mislim da smo na nekoliko koraka od toga. Voli vas Milica - zaključila je muzička zvezda.

