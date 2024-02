"MISLILI SU DA SAM JADNA I MUČENA" Milica Pavlović stigla kod Žike Jakšića na žurku, pa otkrila kako joj je bilo na odmoru

Milica Pavlović se povukla sa medijske scene, nakon što je krajem prošle godine održala prvi solistički koncert u beogradskoj Areni. Međutim, ona se večeras pojavila na proslavi 60. rođendana Žike Jakšića, te otkrila zbog čega je naprasno nestala.

foto: Senorita Music

- Nije bila ilegala... (smeh) Bila je ljubav upućena ka moru, talasima, suncu, i tako... Odmorila sam se, zaista, nisam očekivala medije sada, ali mi je drago da vas vidim - istakla je Pavlovićeva na početku razgovara za, te otkrila razlog zbog kojeg se nakon koncerta povukla sa medijske scene:

- Za 13 godina mukotrpnog rada, bez dana odmara... Eto, to je bio razlog! Otišla sam sama na odmor, zato što najbolje tako mogu da porazgovaram sama sa sobom, da čujem svoje misli i da uživam. Da sam krenula sa bilo kim, imam toliko pametne i zanimljive prijatelje, morala bih da pričam sa njima, ali ovako sam se malo iskulirala i baš mi je prijalo. Jela sam koliko sam htela, a najsmešniji momenat je bio kad ujutru donesu čaj ili kafu, i svakog jutra isto pitanje "Jedna šolja ili dve?" ja kažem jedna oni pitaju da li dolazi još neko ja kažem da ne, i onda oni onako "Aha, onda samo jedna", verovatno su mislili a ova jadna mučena, raskinula veridbu ili tako nešto.

foto: Senorita Music

- Biti sam na moru je fenomenalno! Upoznala sam neke naše ljude koji su tamo boravili. Niko mi nije dolazio, sama sam ostala na Maldivima... Kao da sam prošla kroz neku raspalu veridbu - smeje se Milica, te ističe da nakon koncerta nije završila "u plusu", kada je zarada u pitanju:

- Nema plusa, ali plus je u srcu! I to je najbitnije, džaba vam ovako "plus", ako u srcu nije milo. Tako da, zaradićemo parice! Bliži se Dan zaljubljenih, ja ću ga provesti sa drugaricama. Možda sad nađem nekog slobodnog frajera!

Kurir.rs/ Republika / Preneo: M. J.

Bonus video:

01:28:58 SCENIRANJE 04.06.2023. DRAGANA KATIC