PRVO OGLAŠAVANJE MILICE PAVLOVIĆ NAKON ŠTO JE NESTALA: Desila se posebna magija! Podelila sve javno evo gde je bila i sa KIM

Milica Pavlović nakon spekatularnog koncerta koji je krajem prošle godine održala u Beogradu u Areni, misteriozno je nestala.

Nakon deset dana bez nje na društvenim mrežama, njeni fanovi napravili su pravu dramu gde je i šta radi Pavlovićeva, pa su mnogi hteli da se upute u njen rodni kraj da vide da se nije sakrila tamo.

foto: Senorita Music

Međutim, pevačica se sada oglasila na svom Instagram profilu i otkrila gde je bila i šta je radilka.

- Posle više od deset godina karijere sam sebi po prvi put dozvolila taj luksuz da nestanem na 20 dana! Da se isključim iz kompletnog posla, ugasim telefon i sama otputujem daleko od svih. Maldivi su mi pružili ono što mi je bilo najpotrebnije- mir. Da čujem sebe i svoje misli, da s enaspavam, odmorim, opustim. I moram da priznam nisam bila loš saputnik smaoj sebi na ovom putovanju. Po povratku sam videla ogroman broj vaših poruka i to da ste se malo zabrinuli ali nadam se da me razumete. Na Maldivima se desila posebna magija, taj mir taj raj i energija su me ispirinsali da prvi dan kad sma sletela u Srbiju i uletela u muzički studio.Odužiću vam se za ovo što sam vas stresirala. Pametno sam iskoristila i sigurna sam da ćete voleti ono što mi je "kliknulo" dok sam sedela na plaži i razmišljala o tome šta je to što bi vas oduševilo i što žele moji fanovi. I mislim da smo na nekoliko koraka od toga. Love M.

00:14 Prvo oglasavanje Milice Pavlovic nakon sto je nestala

