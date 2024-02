MILICA PAVLOVIĆ IZAŠLA IZ ILEGALE! Otkrila sve o svom MISTERIOZNOM nestanku i debelom MINUS posle Arene: Evo da li je ZALJUBLJENA

Milica Pavlović pojavila se prvi put u javnosti nakon što je nije bilo nigde, pa ni na društvenim mrežama, čak 20 dana, što dosad nikad nije bio slučaj kad je ona u pitanju.

Sveže preplanula pevačica je po povratku s Maldiva došla na proslavu 60. rođendana prijatelja Žike Jakšića, a na početku kraćeg razgovora prokomentarisala je da li je možda na ostrvu krila "ljubav u dubokoj ilegali", kako sama peva u istoimenoj pesmi.

foto: Ata images

- Nije. Bila je ljubav upućena ka moru, talasima, suncu.

Da li si se konačno odmorila? Šta je bio razlog da odeš i skroz se isključiš iz svega?

- Jesam. Mukotrpni rad od 13 godina, bez skoro dana odmora. To je bio razlog. Zaista sam otišla sama. Tako najbolje mogu da porazgovaram sama sa sobom. Da čujem svoje misli i da uživam. Da sam krenula s bilo kim, imam toliko pametne, duhovite i zanimljive prijatelje da bih morala da pričam i tad konstantno. Ovako, malo sam se iskulirala i baš mi je prijalo.

Kako je izgledalo biti sama na Maldivima?

- Fenomenalno. Naspavala sam se, jela sam šta mi se jelo, nije me bilo sramota da stavim u tanjir šta god sam želela. Najsmešniji momenat je bio kad ujutru donesu kafu ili čaj i stalno isto pitanje: "Jedna šoljica ili dve?" Ja kažem jedna, a oni me pitaju: "Je l' sigurno jedna? Ne dolazi niko?" Onda oni pogledaju onako tužno, sigurno su mislili da sam raskinula veridbu i da sam, mučena, platila Maldive, pa da sam sama ostala.

foto: Instagram/senoritamilica

Da li su se slegli utisci posle Arene? Koliki je minus na kraju bio kad se sve sabralo? Ili koliki je plus?

- Nema plusa. Plus je u srcu i to je najbitnije. Džaba vam ovako plus ako vam u srcu nije milo. Zaradićemo parice.

Bliži se Dan zaljubljenih. Kako ćeš ga proslaviti ove godine?

- Verovatno opet negde sa svojim prijateljicama. Imam mnogo lepe i pametne drugarice koje su isto same kao i ja. Tako da ćemo zajedno proslaviti i nadati se nečem lepom.

foto: Ata images

