MILAN STANKOVIĆ U APA-DRAPA IZDANJU ŠETA PO BEOGRADU! Nabacio kilograme, druži se samo sa ovom FOLK ZVEZDOM, a tek koja kola voza

Milan Stanković pre nekoliko godina povukao se iz sveta estrade i od tada se retko pojavljuje u javnosti. Otkako nije deo javne scene po kraju gde živi šeta u širokoj trenerci, majici i patikama i dosta se promenio. On već neko vreme ida dugu kosu koju veže u rep, a nekada su ga zvali "Plavi čuperak".

Kako prenose mediji, Stanković je užurbano iz svog stana išao ka svom luksuznom automobilu čija je cena oko 70.000 evra.

- Milan živi daleko od očiju javnosti i estrada mu uopšte ne nedostaje. Retko kada izlazi, a uglavnom se viđa s prijateljima koji nisu iz sveta muzike. Međutim, voli da uživa sa Vesnom Zmijanac. Sa njom je baš nerazdvojan. Često se viđaju i piju kafu. Ona ga je od prvog dana podržavala i baš se vole i poštuju - rekao je izvor, a prenosi štampano izdanje Blica.

foto: Printscreen/Facebook

Kako se pisalo u medijima, Milan je želeo da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, a već neko vreme je posvećen hrišćanstvu. On obilazi manastire, a svojevremeno je bio i na jednom crkvenom predavanju u Nevesinju. Pre nekoliko meseci oglasili su se iz manastira Podamine gde su naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.

Inače, Milanova nekadašnja devojka i koleginica Rada Manojlović je i dalje u kontaktu sa njim, pa je tako nedavno rekla da bi volela da se on vrati muzici. - Neće ni on sa mnom da snima. On je sad u drugim vodama. Njega naterati na estradu je teško. Obaramo se. Kao zmija žabu se davimo. Ako to bude povratak, ako se ikada bude javio, gušiću ga da snimimo taj duet, to će mu biti prvo ili poslednje - rekla je kroz osmeh Rada.

foto: ATAImages

S druge strane Saša Popović je pričao o tome šta se desilo pre skoro deceniju i po, kada je izbio skandal i Milan Stanković napustio "Grand". One je tada zbog kršenja ugovora morao da plati 50.000 evra.

- To je njegova odluka. Meni je žao što je Milan 2010. godine napustio Grand, odnosno raskinuli smo ugovor sa njim. Žao mi je i što je morao da plati tu neku odštetu, iako je pre toga dobio kompletan album od nas, spremali smo mu i drugi album. Ja sam mu tada rekao da smo spremni da uložimo preko 100.000 u taj album, da mu organizujemo veliku turneju i tako dalje. Ne znam ko ga je nagovorio i zbog čega - rekao je ranije Saša.

Na pitanje da li je ikada saznao zbog čega se sve to desilo, Saša tvrdi da i dan danas ne zna ni dan danas.

foto: Printscreen

- Od tada, od kada smo raskinuli saradnju, to je bilo odmah posle Evrovizije 2010. godine... Pazite, kad nekome date takvu popularnost kroz Zvezde granda, kao što smo mi dali njemu, kad mu date kompletan album sa 8 pesama, ogromnu reklamu, mogućnost da ide na Evroviziju... To mu je Grand omogućio, jer smo Žika i ja sa Bregovićem razgovarali da on bude taj koji će biti jedan od tri numere koje je Bregović radio. Znali smo da će on i po tom SMS pobediti. Kad mu sve to date i kad pripremite novi album koji je u to vreme, pre 13 godina, nas trebalo da košta 100.000 evra, onda stvarno ne razumem šta je to u njegovoj glavi što ga je odvratilo i zašto je doneo odluku da raskine ugovor. I, umesto da sve to dobije, on je platio tada neku odštetu od 50.000 evra - dodao je tada Popović.

POSTAĆU OTAC U 40. U intervjuu koji je dao pre nekoliko godina, Stanković je otkrio da želi da se u ulozi oca. - Postaću tata u 40. kada budem siguran da mogu da obezbedim život tom nekom novom biću onakav kakav bih ja želeo. Ne mislim da je brak nešto bitan, pogotovo ne meni u ovom trenutku. Ta neka lepa veza i potomstvo, da - izjavio je pre nekoliko godina Milan.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

Bonus video:

49:53 REDAKCIJA 22.02.2024. 3. DEO