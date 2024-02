KOMŠIJE ZORICE BRUNCLIK I KEMIŠA OTKRIVAJU ŠTA SE SVE DEŠAVA U NJIHOVOM DOMU: Ogradili su se bedemom, ali kad RASPALE roštilj...

Zorica Brunclik preko 40 godina deo je javne scene Srbije. Njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš i ona su u skladnom brak, a komšije kažu, da pevačica zna nekada da povisi ton na njega.

- Leti je kod njih pravi spekatkl. Svi se okupe u dvorištu jer je veliko i bude baš veselo. Pevačica zna da zapeva, suprug je prati na harmonici, a deca uživaju. Od kada se njena ćerka udala za malog Miloša Vujanovića, onog pevača, sada se i on priključi tašti u pevanju. Baš su vesela porodica - kaže jedan komšija, a njegova supruga se priključuje razgovoru:

foto: Printscreen/RTS

- Uh, Zoka je opasna. Zna ona i da povikne. Često je čujemo: "Miroljube, donesi ovo", "Miroljube, pomeri se". Zna da se naduri kao dete. Ali sa nama je fina. Baš je ljubazna. Pozdravi nas sve, kada se nekom od naših nešto lepo desi, čestita. Kemiš je prava dobrica. On je u nju zaljubljen kao prvog dana. Tolika ljubav, to nije realno. Svuda idu zajedno. On joj nekada bude kao vozač.

U lokalnu prodavnicu Zorica retko kupuje.

- Retko svrati. Nekada sa suprugom dođe, kada nešto zaborave od namirnica, pa usput im da uzmu. Nije baš sada neko ko priča previše. Ljubazna je, a Kemiš je taj koji zna da se nekada našal - rekla je prodavačica.

Meštani ovog naselja u Paliluli su ponosni što im je Zorica komšinica.

- Zorka je legenda. Ona njena drečava kosa je ludilo. Nikad se neće promeniti. Moja žena često popriča sa njom. Često joj deca dolaze, ova koja ne žive sa njom. Mirobljub leti raspali roštilj. To se čuje do pola komšiluka. Ogradili su se bedemom, vala im niko ne može priviriti u dvorište. Kamere su svuda - rekla je jedan gosopin, pa dodaje:

foto: Privatna Arhiva

- Ima para, ali sve sama sređuje. Kažu sve oko bašte sama. Uživa u tome. Često Miroljub ili oni kose travu. Pravi su domaćini. A, deca su joj fina. Vaspitana. Kada je moja ćerka učila sa njenom Zlatom govorila mi je: "Tata, Zlata je baš skormna, ko bi rekao da je ćerka Zorice Brunclik". Nisu joj preterano kupovali skupe marke. Zoka ih je što se kaže pritegla da cene svaki dinar. Mučila se i ona. Nije uvek imala. Zna ona šta je siromaštvo.

DOLAZE JOJ KOLEGE Komšije kažu da su često znale da vide pevače kako dolaze kod Zorice i Kemiša. - Šaban koji je Zoki bio kum nije izlazio iz kuće. Svako malo je bio kod njih. Mada dođu i ovi drugi. Viđali smo Snežanu Durišić. Najviše dolaze leti. Zorica ima veliko dvorište, bazen, pa bude leti baš lepo - rekla je jedna komšija.