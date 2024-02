OPA! ELMA SINANOVIĆ SMUVALA 15 GODINA MLAĐEG MUZIČARA? Otkriveni detalje tajne veze, a ovo je razlog zašto ga KRIJE

Pevačica Elma Sinanović doživela je veliku tragediju kada je pre pet godina poginuo njen suprug Smail Sinanović, a zbog tuge za njim povukla se sa javne scene.

Iako je neretko govorila o tome koliko se teško nosi s gubitkom svog životnog partnera, navodno se u ljubavni život ove pevačice konačno uselila radost.

foto: Printscreen Amidži šou

Kako tvrdi izvor za domaće medije, Sinanovićeva već nekoliko meseci uživa u ljubavi s mlađim muškarcem iz svoje branše i konačno joj je i u privatnom životu krenulo kao i na poslovnom.

- Baš kada smo svi digli ruke od toga da će Elma ikada više dati sebi šansu da bude srećna u ljubavi, pojavio se muškarac koji ju je oborio s nogu. Radi se o čoveku koji je petnaest godina mlađi od nje i koji je član benda. Malo, pomalo, dopuštala mu je da se približi, a nakon što su nedeljama išli na ručkove i večere, uplovili su u romansu - navodi izvor, i ističe da se Sinanovićeva ne odvaja od novog partnera.

foto: Printscreen/Instagram

- Njihova ljubav rodila se na prvi pogled, ali su je više od godinu dana gasili i pravili se da se ne dopadaju jedno drugom. Upravo zato i ne čudi što sada ne mogu da se odvoje na duže od dva, tri dana. Elma je tokom višedecenijskog braka navikla na neizmernu pažnju, podršku i ljubav koju dugo nije imala, pa je u ovom slučaju presudilo to što je muzičar zreo, ozbiljan i što ima manire. Pored njega se oseća kao devojčica i jasno se vidi da je zaljubljena do ušiju. To što su iz istog posla dodatno im pomaže da razumeju jedno drugo, pa nemaju čak ni manje nesuglasice. Toliko je obasipa pažnjom, da će je potpuno razmaziti - kaže izvor, i otkriva da pevačica još uvek nije spremna da predstavi javnosti svog partnera.

- Elma je i tokom protekle godine javno rekla da je spremna za ljubav, iako joj nije primarna. Uvek je bila iskrena i otvoreno govorila o svemu. S druge strane, još uvek nije spremna da predstavi svog partnera i smatra da je isuviše rano za pritisak javnosti. Uživa u svemu što ima s tim čovekom i veruje da je za oboje bolje da što duže budu u ilegali - zaključuje izvor.

foto: Printscreen/Amidži šou

Muževljeva smrt me je vezala za krevet Kako je jednom prilikom istakla za domaće medije, pogibija supruga vezala ju je za krevet na šest meseci. - Posle smrti supruga nisam ustajala iz kreveta šest meseci. Izgubila sam najvećeg prijatelja u životu kog sam mogla da imam. Udala sam se mlada, sa devetnaest godina. Bila sam duže s njim nego što sam bila u roditeljskoj kući. Ne može mene nikad više niko tako da voli, da me tako pazi. On je bio kao kineski zid kad sam ja u pitanju. Takva zaštita. Počela sam i da pevam zahvaljujući njemu. Zaslužan je za sve ovo što sam ja danas - ispričala je tada pevačica.

Kurir.rs/Alo

