EVO KAKO JE POČELA LJUBAVNA PRIČA IZMEĐU BRESKVICE I DEČKA POLICAJCA: Odmah poludela za njim, bila je uporna i SMUVALA GA

Mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, već neko vreme je centar novinskih naslova, nakon što se prijavila na takmičenje Pesma za Evroviziju.

Ona se sinoć predstavila u prvoj polufinalnoj večeri sa pesmom "Gnezdo orlovo", a njen nastup zapalio je mreže.

Pevačica je dobila veliku podršku kako od kolega tako i od korisnika društvenih mreža, a sebi je obezbedila mesto u finalnoj večeri, koja će se održati u subotu.

foto: Damir Dervišagić

Breskvica je i pre učešća na ovom takmičenju često bila u centru pažnje, a važi za jednu od najpopularnijih pevačica mlađe generacije. Ipak, o njenom životu se malo toga zna.

Na muzičku scenu stupila je zajedno sa reperom Mihajlom Veruovićem Vojažem, sa kojim je bila u vezi. Njih dvoje osvojili su srca publike, ali je ljubav pukla posle izvesnog vremena.

foto: Printscreen7Premijera, PrintscreenYoutube

Raskid je razočarao brojne obožavaoce, koji su određeni vremenski period bili ubeđeni da će se pomiriti. Ipak, Breksvica je par meseci nakon raskida uplovila u vezu sa Nikolom Stanisavljevićem.

Njih dvoje su i dalje u vezi, žive zajedno i sve više se šuška i o potencijalnoj svadbi a malo je poznato kako je Breskvica uplovila u vezu sa šest godina starijim policajcem. Kako je naš izvor otkrio mlada pevačica je ta koja je "smuvala" dečka".

- Njih dvoje su se upoznali slučajno. Ona je bila sa društvom, vozili su se krajem i policija je zaustavila vozilo. Anđela je tada videla Nikolu, ali nisu pričali, a on se sa kolegama udaljio nakon kontrole auta i nastavio da radi svoj posao. Međutim, Anđeli se on baš dopao i odlučila je da ga pronađe. Bila je baš uporna i ubrzo je došla do njega i poslala mu je prva poruku. Vrlo brzo nakon toga su se smuvali - kaže dobro upućeni izvor Kurira.

Njih dvoje već dve godine uživaju u ljubavi, a ne pojavljuju se u javnosti često. Kamere su ih nekoliko puta usnimile zajedno na nastupima, ali je on izabrao da se ne pojavljuje. O svom dečku Breskvica retko govori u javnosti, on nije javna ličnost, a o tome koja je prednost biti sa nekim ko nije iz javnog života, pevačica je rekla:

- Meni zaista ponekad smeta, eto to je jedina stvar koja meni može da zasmeta, kada nas novinari prate, ljudi ne mogu da shvate da neko želi privatnost svoju. Moj momak ne želi da se pojavljuje u javnosti, prosto, jako mi smeta kada ljudi to ne mogu da poštuju. Ja shvatam da je to nekome i posao i sve, ali prosto, nije javna ličnost i ne želi da bude. Generalno sad nemam neke konkretno prednosti ili mane, prosto tako je kako je, meni je prelepo i to je najbitnije - istakla je ona u emisiji "Balkanskom ulicom".

