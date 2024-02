LUK BLEK ODGOVORIO BRESKVICI NA PROZIVKE NA NJEGOVA PESMA NIJE SRPSKA: Evo šta je imao da poruči, pomenuo i ZURLE

Luk Blek se osvrnuo na izjavu Anđele Ignjatović Breskvice da pesme kojima su se on i Konstrakta prošle, odnosno pretprošle godine, predstavili na Evroviziji "ne predstavljaju Srbiju".

"Postoji nekoliko Srbija, kapiram da sam ja predstavnik neke druge, i radio sam na svoj način", rekao je on novinarima.

foto: Printscreen RTS

Upitan da prokomentariše prozivke Breskvice, koja se plasirala u finale pesmom "Gnezdo orlovo", da njegova pesma "nije srpska", Luk Blek je odgovorio:

"Nije, ja nju razumem, znam šta je htela da kaže. Da nema... zurli", rekao je on kratko.

Podsetimo, Luk Blek, odnosno Luka Ivanović, prošle godine je na Evroviziji predstavljao Srbiju pesmom "Samo mi se spava". Završio je na 24. mestu sa 30 poena.

foto: screenshot RTS

Breskvici je odgovorila i Konstrakta, osvrnuvši se na njenu izjavu.

- Breskvica je najslušanija, sudeći po Jutjubu. Za mene je to dosta anahrono, nije nešto što ja prepoznajem kao stil. To može i na drugačiji način da se iskaže. Najtačnije je ako kažem da je anahrono. Taj broj slušanja kod nje, kod mene, to nije realno kako će biti na kraju, šta će se zapravo desiti u finalu. Dolaze nastupi, nekim pesmama je potrebno vreme da te kupe, videćemo na kraju - istakla je Konstrakta za "Informer".

(Kurir.rs/ Mondo/ L. S)

