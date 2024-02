BRESKVIČIN DEČKO JE POLICAJAC "KAO OD BREGA ODVALJEN" Stariji je od nje OSAM GODINA i sav je U MIŠIĆIMA, a evo kako izgleda (FOTO)

Poslednjih nekoliko nedelja Anđela Ignjatović Breskvica je privukla veliku pažnju pesmom "Gnezdo orlovo", sa kojom se takmiči na "Pesmi za Evroviziju", a sinoć se i plasirala u finale.

Breskvica je veliku pažnju javnosti, osim zbog svoje muzike, privukla i zbog veze sa reperom Vojažem, a onda je usledio raskid.

Njihov raskid razočarao je njihove brojne obožavaoce, a ubrzo nakon toga Breskvica je pronašla novu ljubav.

Do sada je objavljeno samo nekoliko fotografija na kojima je pevačica sa novim partnerom, ali je sada poznato kako izgleda mladić koji je osvojio njeno srce i sa kojim živi u luksuznom domu.

Nikola Stanisavljević je od Anđele stariji osam godina i zaposlen je u policiji, a očigledno je da veliku pažnju posvećuje oblikovanju mišića, zbog kojih devojke lude, pa se ispod fotografija mogu pronaći i komentari da je "kao od brega odvaljen", s obzirom na to da je poprilično nabildovan.

O svom dečku Breskvica retko govori u javnosti, on nije javna ličnost, a o tome koja je prednost biti sa nekim ko nije iz javnog života, pevačica je rekla:

- Meni zaista ponekad smeta, eto to je jedina stvar koja meni može da zasmeta, kada nas novinari prate, ljudi ne mogu da shvate da neko želi privatnost svoju. Moj momak ne želi da se pojavljuje u javnosti, prosto, jako mi smeta kada ljudi to ne mogu da poštuju. Ja shvatam da je to nekome i posao i sve, ali prosto, nije javna ličnost i ne želi da bude. Generalno sad nemam neke konkretno prednosti ili mane, prosto tako je kako je, meni je prelepo i to je najbitnije - istakla je ona u emisiji "Balkanskom ulicom".

