EVO POD KOJIM REDNIM BROJEM ĆE NASTUPATI FINALISTI PZE: Imaju šansu da nas predstavljaju u Malmeu, da li je među njima vaš favorit

Prvo pulofinalno veče takmičenja "Pesma za Evroviziju" završilo, a 14 takmučara borilo se da pokaže da zaslužuje mesto u finalu koje će se održati u subotu.

foto: screenshot RTS

Pesme koje su se takmičile:

Marko Mandić – Dno M.IRA – Percepcija Bojana x David – No No No Lena Kovačević – Zovi me Lena Saša Báša i VirtualRitual – Elektroljubav Martina Vrbos – Da me voliš Filarri – Ko je ta žena Breskvica – Gnezdo orlovo Hristina – Bedem Ivana Vladović – Jaka Chai – Sama Zorja – Lik u ogledalu Kavala – Vavilon Keni nije mrtav – Dijamanti

1 / 6 Foto: screenshot RTS

U finale su prošle:

Marko Mandić – Dno redni broj 6

M.IRA – Percepcija redni broj 7

Bojana x David – No No No redni broj 14

Breskvica - Gnezdo orlovo redni broj 3

Lena Kovačević – Zovi me Lena redni broj 15

Hristina – Bedem redni broj 5

Zorja – Lik u ogledalu redni broj 11

Keni nije mrtav – Dijamanti redni broj 10

(Kurir.rs/A.G.)

Bonus video:

06:00 Breskvica izjava nakon nastupa