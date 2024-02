BRESKVICA RAZBILA KONKURENCIJU: Pojavile se brojke nekoliko sati posle polufinala PZE, daleko je ISPRED SVIH, a evo ko je DRUGI

Jutro nakon prvog polufinala "Pesme za Evroviziju" nastup Anđele Ignjatović Breskvice s pesmom "Gnezdo orlovo" izdvojio se u odnosu na ostale učesnike festivala kada je u pitanju broj pregleda na Jutjubu. Za petama joj je Zorja Pajić, čiji je nastup s pesmom "Lik u ogledalu" pobrao simpatije evrovizijske publike.

foto: Printscreen YouTube

Nastupi takmičara prvog polufinala "Pesme za Evroviziju" objavljeni su na Jutjubu, a na osnovu broja pregleda, Breskvica je favorit večeri, sa više od 100.000 pregleda i 9. mestom u trendingu. Odmah za njom je Zorja Pajić sa više od 70.000 pregleda i 20. mestom u trendingu.

foto: Printscreen YouTube

Sudeći po pregledima na Jutjubu, nakon prvog polufinala ubedljivo su se kao favoriti izdvojile pesme "Gnezdo orlovo" i "Lik u ogledalu", a prva sledeća numera ima tek oko 16.000 pregleda, a u pitanju su Bojana i David s pesmom "No no no".

foto: screenshot RTS

Podsetimo, u prvom polufinalu "Pesme za Evroviziju" predstavilo se 14 takmičara, a njih osmoro je obezbedilo plasman u finale, koje se održava 2. marta. Među njima su, osim Breskvice i Zorje, Hristina, Lena Kovačević, M.IRA, Bojana i David, Marko Mandić i Keni nije mrtav.

