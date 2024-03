BILO JE DOSADNO I DEPRESIVNO, DOK NIJE NASTUPILA ONA! Nekadašnji pevači na PZE izneli utiske o polufinalu: Ovo su im favoriti

U emisiji Puls Srbije gostovali su nekadašnji izvođači na pesmi za Evrovoziju Savo Perović i Julija. Govorili su o svojim utiscima o ovogodišnjim polufinalnim večerima.

- Baš smo pričali koliko je velika razlika bila između prve i druge polufinalne večeri. Meni je prvo veče bilo dosadno nisam mogla da odgledam. Rekla sam ok, Breskvica, eventualno Zorja i Lena Kovačević jer je znamo onako po reputaciji i to je to. A sinoć je bilo ludilo - rekla je Julija.

Sava je podelio slične utiske:

- Kad sam ja nastupao prvo veče je bilo mnogo jače nego drugo kao i kad je Julija nastupala, a sada je bilo obrnuto.

Smatra da je era pevanja na Evroviziji prošla:

- Era pevanja je prošla koliko god to ljudi ne shvataju ili ne žele da shvate. Već godinama unazad nije više akcenat samo na pevanju već se traži celokupan paket i ta neka nit magije koja očarava u datom trenutku.

Julija kaže da su joj pesme bili prilično depresivne, ali da je osveženje bila Konstrakta:

- Ove godine pesme su bile depresivne. Ništa nije bilo da kažeš Vau dok nije došla Konstrakta sa Evo saće, evo saće. Ja nju obožavam. On ne gleda šta prolazi. Drži se svog identiteta i to je to.

Kurir.rs

