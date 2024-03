ŽENE SU GA OBOŽAVALE 80-IH, A DANAS IMA PLANTAŽU LEŠNIKA! Posvetio se biznisu, izvozi po celoj Evropi, a on je bio prvi KUPAC

Alen Islamović, jedan od najpopularnijih izvođača na Balkanu i bivši pevač Bijelog dugmeta, poslednjih godina usporio sa tempom kada su nastupi u pitanju, pa tako kada ostavi mikrofon, pevača možete zateći na svojoj plantaži lešnika.

Alen je na prostranom imanju, posadio plantažu lesnika a već 2020. godine je počeo da ubira plodove.

foto: Damir Dervišagić

Pevač je istakao i da su velike evropske kompanije oduševljenje njegovim proizvodom, pa tako ima prilike da iz Bihaća, gde se nalazi plantaža, lešnike izvozi za Švajcarsku i Nemačku.

"To što sam ja posadio, to su najbolje i najslađe sorte u Evropi. Ovo su jako krupni lešnici. Ta sorta je uspela, plasiram na tržište. Nadam se da će se taj urod povećati. To je posao budućnosti, savetujem svima da krenu time da se bavi. Za sve se koristi", priča pevač.

Na pitanje da li ga je neko od kolega pozvao zbog biznisa, Islamović je odgovorio:

"Jeste, jedan od prvih je bio Goran Bregović, pre jedno četiri godine. Tražio je odmah da mu pošaljem dva, tri stabala, kaže ima veverice. Čujemo se redovno nas dvojica i nadam se da će se smiriti ova situacija da bismo mogli nešto da radimo", otkrio je jednom prilikom u Vikend Premijeri.

Bonus video:

01:07 Đoković iznenadio ženu u Dubaiju, odveo je na koncert Zdravka Čolića