MOJA SUPRUGA JE IZDRŽALA ŠTO NE BI NI JEDNA ŽENA! Alen Islamović progovorio o odnosima sa suprugom i o Tifinim ŽIVOTNIM "NAVIKAMA"

Alen Islamović govorio je gostujući u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića o svojoj supruzi koja je manje poznata javnosti.

Kaže da mu je tokom duge i bogate karijere supruga bila najveća podrška.

- Ona se zove Marijana i ja sam sa njom od njene 17 godine. U braku smo, imamo dve predivne ćerke i dva unuka i jednu unuku. Presretni smo. Ona je kroz celu ovu moju karijeru nosila najteže breme koje jedna žena može da nosi kada muškarac ode u ovaj posao kojim se ja bavim. Tako da je ona nosila i izdržavala sve i ja joj zaista skidam kapu. Znamo da se kroz estradu provlače razne trač partije i priče. Ona je to izdržala za sve to vreme. U suštini ona je i dan danas moja najveća ljubav - rekao je pevač.

Sa svojim kolegom Mladenom Vojičićem Tifom kojeg je svojevremeno zamenio u bendu Bijelo dugme i to velikim delom kako se govorilo zbog poročnosti drugog pevača dugmeta, a sa kojim danas uz Gorana Bregovića zajedno nastupa u korektnim je odnosima.

- U poslovnim smo odnosima. Sve je to dobro. Ako ne ručamo zajedno ne mora da znači da smo loši. Radimo posao za koji smo plaćeno i dok ide Goran Bregović ići ćemo i mi s njim. Potpuno je ok. On živi zdraviji život u poslednje vreme i pripremamo se za 50 godina Bijelog dugmeta.

