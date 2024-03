DEVOJKA POMEŠALA ALENA ISLAMOVIĆA SA LUKASOM, A NJEGOVA REAKCIJA JE HIT! Otkrio koja je pesma Bijelog dugmeta danas NAJTRAŽENIJA!

U emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića, bivši pevač Bijelog dugmeta Alen Islamović otkrio je koju pesmu ovog najpopularnijeg benda bivše Jugoslavije publika danas ubedljivo najviše traži.

- U redu Đurđevdan, to jesta tražena pesma, ali ne i najtraženija. Ljudi najviše traže "Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo". Goran Bregović svaki put objasni pred njeno izvođenje da pesma nema za cilj nikakvu političku poruku bilo kome, već da se svira isključivo zbog provoda i zabave. Eto to je pesma o jednoj zemlji koje više nema, ali pesme su kao ptice ne možete ih tek tako zaključati. One imaju svoj vek.

A kad je pesma Đurđevdan u pitanju ispričao je veoma smešnu anegdotu uvezi sa njom:

- Toliko sam tih anegdota imao sa tim Đurđevdanom da sam se smejao sam sebi. Jedna od smešnijih vezana je za nastup u Cirihu 1994. Ja sam došao u klub da sviram. Jedna devojka je slavila rođendan i prišla mi je prišla iza scene. Pitala je hoću li svirati Đurđevdan. Rekao sam da hoću. Ona mi kaže: to mi jedna od najlepših pesama Ace Lukasa! Ja jok kažem odlično, i ja je sviram - rekao je pevač kroz smeh.

