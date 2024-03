"MEDO MOJ, BUDI SVOJ I LUCKAST..." Verica Rakočević uputila najlepše reči Veljku, radost u domu bračnog para!

Verica Rakočević svom suprugu čestitala je rođendan emotivnom porukom.

Naime, Verica i Veljko Kuzmančević stupili su 2013. godine u brak, a javnost je dosta puta umela da osuđuje to što je ugledna modna kreatorka 35 godina starija od svog izabranika, ali uprkos svemu njihova ljubav odoleva svim iskušenjima.

Modna kreatorka mu je sad na emotivan način čestitala rođendan.

- Medo moj, srećan ti divan dan. Budi poseban, svoj, luckast, voljen i zdrav još sto godina. Volim te, napisala je Verica Rakočević.

Javnost brujala o njihovom venčanju

Da podsetimo, venčanje modne kreatorke Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića, te 2013. godine ni po čemu nije bilo standardno. Mediji su tada danima brujali samo o njima, a imajući u vidu da je razlika u godinama između njih 35 godina, mnogi su im predviđali brodolom, koji su oni demantovali na najbolji mogući način, tako što su ostali zajedno i dan danas se jednako vole i kao i tada.

‒ Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predložio saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo ‒ otkrila je, Verica svojevremeno u emisiji „Venčanje od A do Da“ malo poznat podatak kako je započela njena romansa sa sadašnjim suprugom.

