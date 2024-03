Povodom Dana žena, muzička zvezda Saša Matić održaće večeras koncert u hali Zetra u Sarajevu koji je odavno rasprodao.

Ljubitelji Matićevih pesama uživaće u višesatnom koncertu, a sarajevska publika imaće prilike da čuje i numere sa aktuelnog albuma “Dva života”.

Veliko mi je zadovoljstvo što nastupam večeras u Sarajevu. Ovaj grad ima posebnu dušu i srce i uvek sam srećan i uzbuđen kada pevam pred sarajevskom publikom. Posebno na Dan žena. Ovo će biti posebna noć za dame, ali i njihove muškarce, muževe, momke koji su svoje lepše polovine izveli na moj koncert. To mi je ujedno i odgovornost. Možda neka dama bude večeras i zaprošena- kaže Matić.

Podsetimo, Saša Matić se velikom brzinom probio do zvezda, zahvaljujući dobrom glasu i pesmama. Završio je nižu i srednju muzičku školu, a prvi susret sa publikom imao je davne 1994. godine u Beogradu. Odmah po snimanju prvog albuma 2001. godine, održao je spektakularan koncert u prepunom Domu Sindikata što je potvrdilo njegov kvalitet i popularnost, jer su retki oni koji samo jednim albumom steknu ogromno poverenje publike. Pobedio je na Budvanskom festivalu 2003. godine sa pesmom „Moj grad“, sa kojom je iste godine osvojio prvo mesto i na festivalu “Ohridski Trubaduri“ u Makedoniji. U to vreme, san svakog pevača je bio da do poslednjeg mesta napuni Sava Centar, što je Saši Matiću pošlo za rukom 2003. godine posle objavljenog trećeg albuma. Snimio je mnogobrojne duete, gostovao velikom broju pevača na koncertima, osvojio mnogobrojne nagrade za pevača godine, hit godine i album godine... Njegovi veliki hitovi su: “Maskara”, “Kad ljubav zakasni”, “Neke ptice nikad ne polete”, “Ko te ljubi ovih dana”, “Ruzmarin”, “Poklonite mi nju za rođendan”.

Posle koncerta u Zetri, Matića očekuje nastup u sportskoj hali u Mladenovcu 6. aprila. Na poslednjem albumu "Dva života" Saši je prijatelj albuma bio Telekom Srbija.

Inače, karte su u prodaji, a veliko interesovanje vlada za koncert o kojem će se dugo pričati.

Promo