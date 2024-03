PORODICA PRVOG MUŽA JE S BEBOM IZBACILA IZ KUĆE Zbog drugog se zaletela kolima u zid! Pevačica sa 19. godina postala udovica

Folk pevačica Stojanka Novaković Stoja veoma mlada se ostvarila kao majka, sa svega 19 godina, a ubrzo nakon toga doživela je veliku tragediju - kada je njen prvi suprug preminuo.

Porodica njenog preminulog supruga izbacila je nju i njenog sina iz porodične kuće i tada su ostali na ulici. Ona je uspela da se izbori sa svim nedaćama, i kroz život je koračala hrabro, a poslednjih deset godina našla je sreću u braku sa Igorom Jovanovićem, arhitektom, kog nije često pokazivala u javnost.

foto: Printscreen

- Dugo opstajemo kao supružnici jer smo puni razumevanja jedno za drugo. Rekla bih da su razumevanje, ljubav i poštovanje ono što nas održava sve ove godine. To je recept za mlade ljude koji žele da stupe u bračne vode ako žele da imaju kvalitetan brak, normalan, da imaju svu slobodu ovog sveta i da zaista uživaju u jednom harmoničnom odnosu sa svojim partnerom - rekla je Stoja pre nekoliko godina.

Stoja je istakla da je Igor vrlo pažljiv i da joj stalno kupuje poklone i priređuje iznenađenja, a da beži iz kuće kada joj naiđe "žuta minuta". Folkerka nikada nije krila da je njena veza sa Igorom vrlo turbulentna i da je zbog njega činila razne ludosti. Ona se jedno zaletela u betonski zid kako je ne bi ostavio.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

- Zaletela sam se kolima pravo u zid, znala sam da on na to neće biti ravnodušan. Naravno, upalilo je i pomirili smo se. Nisam se povredila, ipak sam tempirala kako ću to da uradim. Oštetila sam auto, ali nije mi žao. Znala sam da će sigurno doći da mi pomogne, a onda ga je čekala zamka: ostajanje kod mene - ispričala je Stoja pre nekoliko godina.

