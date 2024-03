NAKON SVIH SKANDALA MIRKA VASILJEVIĆ PROGOVORILA O ODNOSU SA VUJADINOM: Ja sam kriva i kako sam starija shvatam da...

Odnos Mirke Vasiljević i Vujadina Savića godinama unazad intrigira javnost, a iako mnogi spekulišu o razlozima zbog kojih oni još uvek nisu izgovorili "sudbonosno da", glumica je sada otkrila da je ona kriva za to.

Kako je Mirka objasnila, ona je svom suprugu obećala da neće sačekati da prođe još 14 godina kako bi napravili svadbu.

- Ja kriva, Vujadin je tu jednostavniji i što se njega tiče, svadba može već da bude sutra. On bi sa dva tri poziva organizovao sve, dok ja razmišljam o boji salveta i tako nekim stvarima. Ali kako sam starija, nekako shvatam da je manje ipak više i da je najbitnije kakva će biti atmosfera- rekla je ona.

- Bitno mi je su nam svi bitni ljudi tu, da se lepo provedemo i da napravimo lepe uspomene. To je ono što ne može niko da nam oduzme i to će jednog dana kada ostarimo da nam greje srce i dušu. Pošto sam ja kompikovanija, obećala sam Vujadinu da će svadbe biti, sada samo da vidmo koje godine. Nadam se da neće proći još 14 godina - zaključila je ona.

Podsetimo, svojevremeno su domaći mediji uhvatili Vujadina u noćnom provodu gde je bio prisniji sa nepoznatom ženskom osobom, a Mirka mu je to oprostila.

- On jeste bio na fotografijama, to je činjenica, ali morao je da vežba. To je tema o kojoj nisam želela da govorim za medije jer su mediji sedma sila, a sa silom se ne treba puno šaliti i imati neki sukob. Oni su malo napali nas, bili smo im interesantni, svašta su pisali. On jeste bio na fotografijama, ali šta sad, Bože moj ...vežbalo se", rekla je Mirka - rekla je Mirka u emisiji "Amidži šou" i dodala da je nije pogodila fotografija na kojoj Vujadin sa nepoznatom devojkom u provodu.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

