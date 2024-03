NAKON VESTI O TRUDNOĆI NE PRESTAJE DA PROVOCIRA! Stomak Katarine Živković ponovo je tema KOMENTARISANJA: Pogledajte ove kadrove

Pevačica Katarina Živković nakon vesti da je trudna i to u 5. mesecu, što ona nije ni demantovala, ali ni potvrdila, neprestano provocira novim objavama.

Iako se uveliko spekuliše o njenom dugom stanju, pevačica ne želi da se izjasni, pa čak ni o svom tajanstvenom partneru.

Nekoliko puta pojavljivala se u javnosti, u krajnje smelim kombinacijama, uskim kompletima i sakou ispod kojeg se video stomak, a sada je, najnovijom objavom opet izazvala pažnju.

Kaća je, naime, pozirala za potrebe umetničkih fotografija pored klavira u mrežastom bodiju - ispod kojeg se naravno vidi stomak.

Naravo, osim što je pokazala izvajano duge noge i zavidnu figuru, njen stomak ponovo je postao tema komentarisanja: Da li je ili nije u drugom stanju?

foto: Kurir televizija

Podsetimo, Kaća je nedavno govorila o temi trudnoće, a na pitanje da li će uskoro postati majka, odgovorila je:

- Ja sam mislila da ste vi večeras došli zbog moje muzike i da se lepo provedemo i proveselimo! (smeh) Šalim se. Stvarno poštujem vas novinare i medije, zato što znate da sam dugo godina na estradi i dugo godina zaista, ne komentarišem svoju privatnost i drago mi je što, negde poštujete, to je moje legitimno pravo, da svoj privatan život čuvam za sebe i onog momenta kada se bude desilo nešto što treba da podelim sa medijima, ja ću to da uradim, a do tada mogu samo da vas pozovem unutra da popijemo po koju i da zajedno uživamo.

