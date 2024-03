LIDIJA VUKIĆEVIĆ ZAHVALJUJUĆI OVOME IZGLEDA KAO MODEL U SEDMOJ DECENIJI! Otkrila kako je uspela da smrša: Energije imam mnogo više

Glumica Lidija Vukićević pre godinu dana zakoračila je u sedmu deceniju života, ali po izgledu to niko ne bi rekao nikada jer o svom izgledu jako brine.

Sad ima istu težinu koju je imala krajem osamdesetih godina prošlog veka, kad je snimala čuvenu seriju "Bolji život".

Lidija je vegeterijanac, što joj jako prija, a uspela je da skine veliki broj kilograma.

- Uvek osluškujem svoje telo, pa sam u poslednje vreme promenila način ishrane. Životinje obožavam i već godinama ne jedem meso, niti nosim krzno, a sad sam se odrekla i nekih masnih i slatkih zalogaja - kazala je nedavno.

- Rezultat je da imam više energije i veću pokretljivost. Sa 62 kilograma na 175 centimetara visine mogu da obučem sve što poželim, i to mi pričinjava zadovoljstvo. Vratila sam kilažu iz vremena kad sam snimala "Bolji život" - dodala je Lidija za "Hello".

Njen stav o plastičnim operacijama je jasan.

- Nemam ništa protiv. Štaviše, pozdravljam domete medicine, ali nagomilani botoksi se pre ili kasnije vide. Čak i da pribegnete svim mogućim operacijama, opet ne možete da prepravite celo telo. Koža je ta koja odaje godine, a ako je ne negujete, dodaće vam koju više. Znate li kako ja dovodim liniju u red? Kupim farmerke broj manje i kažem sebi: "Ući ćeš u njih". To mi je motiv da smršam. Niko srećniji od mene kada ih na kraju obučem - istakla je glumica.

- Ne može žena da počne da se neguje sa četrdeset godina, a onda da očekuje da u šezdesetoj izgleda dobro. Ali, ako od osmog razreda počne da vodi računa o sebi, prikladno tom uzrastu, rezultati će biti vidljivi kada za to dođe vreme. Kult negovanja stekla sam u kući, pored majke, i to mi je s vremenom postalo rutina. Svako veče, pre odlaska na spavanje, zadržim se u kupatilu bar pola sata. Nisam narcisoidna, samo sam tako naučila. To je i način poštovanja sopstvene ličnosti - zaključila je bila za pomenut medij.

