"LJUDI, JA SAM ŠKOLOVANA ŽENA!" Lidija Vukićević neće u koš sa pevačima, glumica sikće: Ne mogu da se merim sa njima!

Glumica Lidija Vukićević decenijama unazad bila je deo mnogih filmskih i serijskih ostvarenja. Nju javnost godinama prati i poštuje, ali, kako kaže, sebe i ostale kolege nikada ne može nazvati delom estrade.

Iako je bliska sa njima, ne voli kad joj pišu i spominju da je deo estrade, pa se pobunila jer su je stavili u isti koš sa pevačicama.

- Pa, ja sam jedna školovana žena, ne mogu da se mere glumci i estrada! - rekla je otresito Lidija.

- Po mom mišljenju, estrada su samo pevači. Ja sam glumica, tako da imam druge sisteme vrednosti! - dodala je ona bila za "Republiku" u svom stilu.

Lidija je poznata po ulogama u "Žikinoj dinastiji", "Boljem životu" i "Igri sudbine", a ne krije da je zbog predrasuda decenijama doživljavala velike nepravde.

- Počeci su mi bili najteži, želela sam da se dokažem. U svom prvom intervjuu sam rekla: "Ja sam glumica sa mozgom", to mi je bilo teško da dokažem - kazala je Lidija Vukićević nedavno za "Alo", pa nastavila:

- Ljudi su me doživljavali kao zgodnu, kovrdžavu crnku, a ja nisam želela da me ocenjuju po izgledu i da me osporavaju. Želela sam da steknem poštovanje i najvažnije mi je što sam to uspela.

Zbog svojih postupaka često je nailazila na nerazumevanje okoline.

- Bila sam dosta buntovna i često kažnjavana. Ulazila sam u sukobe sa rediteljima kada god bi postojao neki uslov za ulogu - zaključila je tom prilikom.

Lidija je, podsetimo, posle završene gimnazije, upisala dva fakulteta u isto vreme, jer ju je interesovala klinička psihologija, a želela je da bude i glumica. Od psihologije je odustala, a FDU je završila.

